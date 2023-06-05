ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ОБОРОНЕ И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Сухум. 5 июня 2023. Абхазия-Информ . Состоялось заседание парламентского по обороне и национальной безопасности. Депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменения в Закон Республики Абхазия «О праздничных и памятных днях в Республике Абхазия», который направлен на установление в Республике Абхазия профессиональных праздников: