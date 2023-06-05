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Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ОБОРОНЕ И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Новости Понедельник, 05 июня 2023 16:05
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ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ОБОРОНЕ И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Сухум. 5 июня 2023. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского по обороне и национальной безопасности. Депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменения в Закон Республики Абхазия «О праздничных и памятных днях в Республике Абхазия», который направлен на установление в Республике Абхазия профессиональных праздников: 

17 мая – День дипломатической службы Республики Абхазия;

10 июня – День работника статистики Республики Абхазия;

4 июля – День спасателя Республики Абхазия.

После обсуждения члены комитета приняли решение рекомендовать Парламенту на очередном заседании сессии принять данный законопроект.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 05 июня 2023 16:49

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