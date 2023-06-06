МВД ПРОДОЛЖАЕТ ВЫЯВЛЯТЬ И ПРЕСЕКАТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТЫ

Сухум. 6 июня 2023. Абхазия-Информ . В результате проведенных мероприятий по выявлению и пресечению незаконной деятельности по крипто-майнингу сотрудниками УВД по Гагрскому району совместно со службой государственной безопасности и департамента по техническому и энергетическому надзору в подсобном помещении домовладения по ул. Лакоба в г. Гагра изъяли 7 майнинг-аппаратов, принадлежащих Клавишеву Даниилу Владиславовичу.

В г. Очамчыра, в домовладении Квирквелия Мераба Зурабовича, расположенном по ул. Гулиа, сотрудниками отдела внутренних дел по Очамчырскому району совместно с СГБ, представителями районной Администрации, РУП «Черноморэнерго» и Госстандарта Абхазии обнаружено и изъято 11 аппаратов.

Сотрудниками городских управлений и территориальных отделов внутренних дел проводятся систематические рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению незаконной добычи криптовалют на территории Республики.

Об этом сообщает сайт МВД.