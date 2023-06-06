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Абхазия Информ

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПУШКИНА

Новости Вторник, 06 июня 2023 13:44
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В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПУШКИНА

Сухум. 6 июня 2023. Абхазия-Информ. Руководство Дома Москвы Сухуме возложило цветы к памятнику великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина в столице Абхазии. В мероприятиях приняли участие посол России в Абхазии Михаил Шургалин, представители Россотрудничества, вице-премьеры правительства Абхазии Владимир Делба и Сергей Пустовалов, известные абхазские писатели и поэты, журналисты, общественность, представители КСОРС, руководители организаций российских соотечественников, учащиеся сухумских школ.

После этого в Ботаническом саду под 300-летней липой прошли Пушкинские чтения.

«Благодаря Пушкину мы говорим на современном русском языке. Современный русский язык объединяет все народы Российской Федерации и объединяет народ суверенной независимой Абхазии», – сказал посол России в Абхазии Михаил Шургалин, открывая мероприятие.

Шестого июня ежегодно в день рождения Пушкина в России и в мире отмечается День русского языка.

В Сухуме имя Пушкина носит одна их центральных улиц города, также русская школа №2. В центре Сухума в 1984 году был установлен бюст великому русскому поэту.

Медалью Пушкина в Абхазии награжден народный поэт Абхазии, академик АНА Мушни Ласуриа за перевод романа «Евгений Онегин» на абхазский язык.

6 июня ко дню рождения Пушкина пройдет творческий вечер на ж/д платформе «Гума», в котором примут участие коллективы Сухумского культурно-просветительного училища.

В программе:

классическая музыка в исполнении квартета;

вальс и мазурка в исполнении танцевального коллектива;

мастер-класс по рисованию для детей на тему «Сказочный мир А.С. Пушкина»;

лекция о светском этикете пушкинской эпохи.

Начало: 17:00.

7 июня В Доме Москвы состоится финал конкурса «Души прекрасные порывы» на лучшую творческую работу по произведениям Пушкина, в котором примут участие студенты Сухумского художественного училища им. А. Чачба. 

Номинации: живопись и скульптура.

Также в рамках конкурса состоится выставка лучших работ.

Начало: 15:00

Мероприятия организованы при поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского Дома соотечественника и филиалом ГАУ «Московский Дом соотечественника» – «Дом Москвы в Сухуме».

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 06 июня 2023 13:56

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