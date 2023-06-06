КАК МИНИМИЗИРОВАТЬ ДЕТСКУЮ ПРЕСТУПНОСТЬ В АБХАЗИИ

Сухум. 6 июня 2023. Абхазия-Информ . О статистике детской преступности в Абхазии и о том, какие меры предпринимаются, чтобы ее минимизировать в интервью «Апсны Иахьа» рассказала начальник отдела участковых уполномоченных милиции и подразделений по делам несовершеннолетних Управления общественной безопасности Министерства внутренних дел подполковник милиции Худякова Алина Витальевна.

По ее словам, первостепенным направлением в работе отдела участковых уполномоченных милиции и подразделений по делам несовершеннолетних Управления общественной безопасности МВД является предупредительная профилактика детской преступности.

Под преступностью несовершеннолетних понимается совокупность преступлений, совершенных лицами в возрасте от 14 до 18 лет.

По информации Худяковой, на сегодняшний день в республике совершено 8 преступлений с участием несовершеннолетних, за аналогичный период 2022 года было зарегистрировано 6 преступлений.

«Четыре преступления в производстве УВД по г. Сухум, 3 – в УВД по Гагрскому району, одно преступление было совершено в Гулрыпшском районе», – сообщила она.

Преступления, совершаемые несовершеннолетними, в большинстве имущественного характера. Зарегистрировано 4 факта тайного хищения чужого имущества – это кражи, один факт грабежа, а так же один факт неправомерного завладения транспортным средством без цели хищения. Имело место нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека (ст. 263 УК РА). Одно преступление квалифицировано по статье 224 ч. 3 п. «в» – незаконное приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств в особо крупном размере – здесь следует отметить, что преступление совершено на территории Абхазии группой лиц и одним из подозреваемых является несовершеннолетний гражданин республики Узбекистан.

Касаемо применяемых мер принудительного характера в отношении несовершеннолетних участников уголовного процесса, Алина Худякова отметила, что на данное время двое несовершеннолетних, согласно постановлениям судов, содержатся под стражей на период предварительного расследования. Как правило, в отношении подростков применяется мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним родителями или опекунами.

Алина Худякова уточнила, что всего по республике состоят на учете за те или иные правонарушения 39 несовершеннолетних.

«С данной категорией лиц работают не только инспектора по делам несовершеннолетних, но и участковые уполномоченные милиции, сотрудники соцслужб при территориальных Администрациях. Огромную поддержку оказывает Министерство социального обеспечения и демографической политики, в рамках реализации образовательных мероприятий по правовой грамотности подрастающего поколения и профилактике здорового образа жизни МВД тесно взаимодействует с Министерством просвещения и языковой политики», – подчеркнула она.

Худякова отметила важность участия родителей в образовательных мероприятиях и профилактических беседах о недопущении правонарушений в подростковой среде, проводимых в учебных заведениях, а так же по месту проживания несовершеннолетних.

«У нас 31 родитель состоит на учете в милиции общественной безопасности за невыполнение родительских обязанностей, половина из них была привлечена к административной ответственности. Родители оштрафованы и находятся под строгим контролем участковых уполномоченных милиции», – сказала она.

По словам Алины Худяковой, есть родители, которые страдают алкоголизмом, наркоманией и состоят на учете в наркодиспансере.

«В городе Сухум у нас служат 7 инспекторов, нагрузки в столице большие, но сотрудники справляются. В инспекции по делам несовершеннолетних в основном работает женский состав, которые так же молодые мамы и с большим вниманием и ответственностью относятся к нашей работе. Сотрудники систематически посещают средние общеобразовательные школы, также посещаем и дошкольные учреждения», – сказала начальник отдела.

На сегодняшний день, как отметила Алина Худякова, вызывает обеспокоенность количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних.

«В республике за текущий период зарегистрировано 9 таких фактов, в основном это ДТП, в которых пострадали дети. За аналогичный период прошлого года имело место 6 преступных деяний, два из которых – дорожно-транспортные происшествия. И здесь нужен надлежащий контроль, как со стороны родителей, так и от всех ответственных за ребенка лиц», – сказала она.

Подполковник Худякова проинформировала, что на период летне-курортного сезона приказом министра внутренних дел Вальтера Бутба сотрудники всех подразделений переведены на усиленный режим несения службы.

«Мы прекрасно знаем, что как в столице, так и во всех курортных районах Абхазии во время каникул на отдых прибывает очень много семей с несовершеннолетними. Буквально по всей нашей республике открываются спортивно-оздоровительные, художественные и даже музыкальные детские лагеря, многие ребята приезжают не первый год. Мы всегда на страже порядка», – подытожила начальник УУМ и ПДН.