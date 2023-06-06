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Абхазия Информ

ПОЖАР В СУХУМЕ

Новости Вторник, 06 июня 2023 14:05
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ПОЖАР В СУХУМЕ

Сухум. 6 июня 2023. Абхазия-Информ. Загорелся частный дом по ул.Гобечия. Экстренный вызов поступил на пульт дежурного МЧС в 06 часов 47 минут. К моменту приезда 2 пожарных расчетов и 1 спасательного отделения столичного ПСО кровля дома и мансарда были полностью охвачена огнем. Существовала реальная угроза перехода пламени на расположенные вблизи строения.  В частности, на детский сад.

Оперативными действиями пожарных огонь был локализован и ликвидирован в максимально сжатые сроки. В результате возгорания кровля и второй этаж частного дома выгорели полностью.

Частично пострадало и здание детского сада. В нем обгорели двери и окна.

В результате пожара никто не пострадал.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 06 июня 2023 14:08

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