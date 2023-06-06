ПОЖАР В СУХУМЕ

Сухум. 6 июня 2023. Абхазия-Информ . Загорелся частный дом по ул.Гобечия. Экстренный вызов поступил на пульт дежурного МЧС в 06 часов 47 минут. К моменту приезда 2 пожарных расчетов и 1 спасательного отделения столичного ПСО кровля дома и мансарда были полностью охвачена огнем. Существовала реальная угроза перехода пламени на расположенные вблизи строения. В частности, на детский сад.

Оперативными действиями пожарных огонь был локализован и ликвидирован в максимально сжатые сроки. В результате возгорания кровля и второй этаж частного дома выгорели полностью.

Частично пострадало и здание детского сада. В нем обгорели двери и окна.

В результате пожара никто не пострадал.