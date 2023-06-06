ПОЖАР В СУХУМЕ
Сухум. 6 июня 2023. Абхазия-Информ. Загорелся частный дом по ул.Гобечия. Экстренный вызов поступил на пульт дежурного МЧС в 06 часов 47 минут. К моменту приезда 2 пожарных расчетов и 1 спасательного отделения столичного ПСО кровля дома и мансарда были полностью охвачена огнем. Существовала реальная угроза перехода пламени на расположенные вблизи строения. В частности, на детский сад.
Оперативными действиями пожарных огонь был локализован и ликвидирован в максимально сжатые сроки. В результате возгорания кровля и второй этаж частного дома выгорели полностью.
Частично пострадало и здание детского сада. В нем обгорели двери и окна.
В результате пожара никто не пострадал.
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