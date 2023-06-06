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Абхазия Информ

ЛЕВ КВИЦИНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С КУРСАНТАМИ АКАДЕМИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ

Новости Вторник, 06 июня 2023 14:09
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ЛЕВ КВИЦИНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С КУРСАНТАМИ АКАДЕМИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ

Сухум. 6 июня 2023. Абхазия-Информ. В рамках рабочей поездки в Москву министр по ЧС Абхазии, генерал-лейтенант Лев Квициния встретился с курсантами из Абхазии, обучающимися в Академии государственной противопожарной службы МЧС России. Глава спасательного ведомства страны интересовался ходом учебного процесса, успеваемостью курсантов, уровнем овладения учебным материалом и практическими навыками.

В беседе с курсантами также затрагивалась тема повседневной жизни курсантов, обустройства их каждодневного быта.

Лев Квициния отметил, что МЧС Абхазии крайне нуждается в высококвалифицированных кадрах и будет делать все необходимое, для обеспечения установленных уставом условий для учебы наших курсантов. Однако всяческое халатное отношение к учебному процессу со стороны любого из них будут жестко пресекаться.  Тем более, что уже есть примеры отчисления нерадивый курсантов.

По словам министра, основная часть ребят успешно постигает азы профессиональных навыков, многие из них поощряются благодарностями профессорско-преподавательского состава АГПС.

Лев Квициния пожелал всем курсантам успешной учебы, заверив их, что подобные встречи будут, по традиции, проходить на регулярной основе.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 06 июня 2023 14:11

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