ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ РЯД ВОПРОСОВ
Сухум. 6 июня 2023. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии, в ходе которого депутаты обсудили вопросы:
– об одобрении предложения Администрации Гулрыпшского района о переводе земельного участка площадью 0,06 га в пос. Гулрыпш из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов»;
– об одобрении предоставления в постоянное пользование индивидуальному предпринимателю Ажиба А.Р. земельного участка площадью 2,0 га в с. Елыр Очамчырского района для строительства средства размещения гостиничного типа (коттеджей)»;
– об одобрении предоставления ИП Цквитишвили Л. Р. в аренду сроком на 25 лет земельного участка площадью 1,5 га из категории «прибрежные земли» в г. Очамчыра, ул. Б. Шинкуба для строительства средства размещения санаторно-курортного типа (базы отдыха)»;
– об одобрении предложения Администрации Гулрыпшского района о переводе земельного участка площадью 0,76 га в пос. Дранда из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов»;
– об одобрении предложения Администрации Гулрыпшского района о переводе земельного участка площадью 0,06 га в пос. Гулрыпш из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов»;
– об одобрении предложения Администрации Гагрского района о переводе земельного участка площадью 1,0 га в г. Пицунда из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов»;
– об одобрении предложения Администрации Гулрыпшского района о переводе земельного участка площадью 0,06 га в пос. Гулрыпш из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов»;
– об одобрении предложения Администрации Гагрского района о переводе земельного участка площадью 1,10 га в с. Псахара из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов» для предоставления гражданам для индивидуального жилищного строительства и обслуживания жилых домов»;
– об одобрении предложения Администрации Гулрыпшского района о переводе земельного участка площадью 0,06 га в пос. Гулрыпш из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов»;
– об одобрении предложения Администрации Гагрского района о предоставлении в постоянное пользование обществу с ограниченной ответственностью «Универсалторг» 2,50 га земли в с. Псахара Гагрского района для строительства средства размещения санаторно-курортного типа».
По итогам обсуждения комитетом было принято решение вынести данные вопросы на рассмотрение заседания сессии Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.
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