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Абхазия Информ

ЭДУАРД БУТБА ПОЗДРАВИЛ ВЫПУСКНИКОВ МЕДКОЛЛЕДЖА С ОКОНЧАНИЕМ УЧЕБЫ

Новости Вторник, 06 июня 2023 14:24
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ЭДУАРД БУТБА ПОЗДРАВИЛ ВЫПУСКНИКОВ МЕДКОЛЛЕДЖА С ОКОНЧАНИЕМ УЧЕБЫ

Сухум. 6 июня 2023. Абхазия-Информ. Выпускники Сухумского медицинского колледжа дали «Клятву медицинского работника». В торжественной церемонии принял участие министр здравоохранения Эдуард Бутба.

Глава ведомства поздравил выпускников и пожелал им успехов на предстоящих экзаменах.

«С сегодняшнего дня вы в белых халатах, впереди вас ждет непростой путь – путь медика. Желаю, чтобы вы преодолевали все трудности вашей профессии, с достоинством работали во благо жителей Республики Абхазия», – сказал Эдуард Бутба.

Он также отметил, что руководство страны уделяет большое внимание здравоохранению.

«Наша медицина идет вперед, вы видите какие большие средства государство выделяет на здравоохранение. Минздрав также делает все возможное, чтобы наши медики получали качественное образование. Мы всегда готовы поддержать тех, кто хочет учиться, повышать свои знания и будем помогать им поступать в высшие учебные заведения, проводить тренинги и мастер-классы», – сказал министр.

Директор колледжа Нато Тарба также поздравила будущих медиков.

«Сегодня вы дали клятву Гиппократа и нужно отнестись к этому с максимальной ответственностью, в ваших руках будет здоровье и жизни наших граждан. Помните об этом», – подчеркнула она.

В этом году в Сухумском медицинском колледже 125 выпускников, по следующим специальностям: лечебное и сестринское дело, стоматология и аптечное дело.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 06 июня 2023 14:28

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