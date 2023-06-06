 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июнь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ АКТИВНО ПРИМЕНЯЮТ ЭКСТРЕННУЮ МАЛОИНВАЗИВНУЮ ХИРУРГИЮ

Новости Вторник, 06 июня 2023 14:28
Оцените материал
(0 голосов)
В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ АКТИВНО ПРИМЕНЯЮТ ЭКСТРЕННУЮ МАЛОИНВАЗИВНУЮ ХИРУРГИЮ

Сухум. 6 июня 2023. Абхазия-Информ. Малоинвазивную хирургию развивают в ГУ МЗ «Республиканская больница», это направление министр здравоохранения Эдуард Бутба обсудил с и. о. главврача медучреждения Эриком Хатхва.

«Ранее у нас проводились исключительно плановые оперативные вмешательства лапороскопическим путем (малоинвазивная хирургия). В основном, это операции по удалению желчного пузыря, грыж, также урологические операции. Но в экстренной общей хирургии такие методы ранее не применялись», – рассказал Эрик Хатхва.

По его словам, проведено уже более 20 операций.

«Все пациенты были оперированы по экстренным показателям- это и острый аппендицит, и кишечная непроходимость, и холецистэктомия. Все операции прошли удачно. Очень много плюсов от таких методов лечения. Это передовое направление, мы будем его развивать и дальше», – подчеркнул Хатхва.

Министр Эдуард Бутба отметил, что это хорошее начало, по его мнению, Республиканская больница двигается в правильном направлении.

«Современная малоинвазивная хирургия позволяет проводить сложнейшие операции с минимальным повреждением тканей. А это быстрое восстановление, меньшие риски, кроме того, сразу после проведения малоинвазивных процедур пациент быстрее возвращается к привычной жизни без серьезных ограничений и длительной реабилитации. Мы готовы оказывать всяческое содействие в развитии этого направления», – резюмировал Эдуард Бутба.

Министр также отметил, что Минздравом прорабатывается вопрос о необходимости приобретения высокотехнологичного, дорогостоящего оборудования для проведения малоинвазивных операций с целью дооснащения медицинских учреждения страны.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 06 июня 2023 14:32

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЭДУАРД БУТБА ПОЗДРАВИЛ ВЫПУСКНИКОВ МЕДКОЛЛЕДЖА С ОКОНЧАНИЕМ УЧЕБЫ ФИЛАРМОНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА КОНЦЕРТ ВИКТОРА АБРАМЯНА-ЭШБА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.