В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ АКТИВНО ПРИМЕНЯЮТ ЭКСТРЕННУЮ МАЛОИНВАЗИВНУЮ ХИРУРГИЮ

«Ранее у нас проводились исключительно плановые оперативные вмешательства лапороскопическим путем (малоинвазивная хирургия). В основном, это операции по удалению желчного пузыря, грыж, также урологические операции. Но в экстренной общей хирургии такие методы ранее не применялись», – рассказал Эрик Хатхва.

Сухум. 6 июня 2023. Абхазия-Информ . Малоинвазивную хирургию развивают в ГУ МЗ «Республиканская больница», это направление министр здравоохранения Эдуард Бутба обсудил с и. о. главврача медучреждения Эриком Хатхва.

По его словам, проведено уже более 20 операций.

«Все пациенты были оперированы по экстренным показателям- это и острый аппендицит, и кишечная непроходимость, и холецистэктомия. Все операции прошли удачно. Очень много плюсов от таких методов лечения. Это передовое направление, мы будем его развивать и дальше», – подчеркнул Хатхва.

Министр Эдуард Бутба отметил, что это хорошее начало, по его мнению, Республиканская больница двигается в правильном направлении.

«Современная малоинвазивная хирургия позволяет проводить сложнейшие операции с минимальным повреждением тканей. А это быстрое восстановление, меньшие риски, кроме того, сразу после проведения малоинвазивных процедур пациент быстрее возвращается к привычной жизни без серьезных ограничений и длительной реабилитации. Мы готовы оказывать всяческое содействие в развитии этого направления», – резюмировал Эдуард Бутба.

Министр также отметил, что Минздравом прорабатывается вопрос о необходимости приобретения высокотехнологичного, дорогостоящего оборудования для проведения малоинвазивных операций с целью дооснащения медицинских учреждения страны.