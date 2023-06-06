В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ АКТИВНО ПРИМЕНЯЮТ ЭКСТРЕННУЮ МАЛОИНВАЗИВНУЮ ХИРУРГИЮ
Сухум. 6 июня 2023. Абхазия-Информ. Малоинвазивную хирургию развивают в ГУ МЗ «Республиканская больница», это направление министр здравоохранения Эдуард Бутба обсудил с и. о. главврача медучреждения Эриком Хатхва.
«Ранее у нас проводились исключительно плановые оперативные вмешательства лапороскопическим путем (малоинвазивная хирургия). В основном, это операции по удалению желчного пузыря, грыж, также урологические операции. Но в экстренной общей хирургии такие методы ранее не применялись», – рассказал Эрик Хатхва.
По его словам, проведено уже более 20 операций.
«Все пациенты были оперированы по экстренным показателям- это и острый аппендицит, и кишечная непроходимость, и холецистэктомия. Все операции прошли удачно. Очень много плюсов от таких методов лечения. Это передовое направление, мы будем его развивать и дальше», – подчеркнул Хатхва.
Министр Эдуард Бутба отметил, что это хорошее начало, по его мнению, Республиканская больница двигается в правильном направлении.
«Современная малоинвазивная хирургия позволяет проводить сложнейшие операции с минимальным повреждением тканей. А это быстрое восстановление, меньшие риски, кроме того, сразу после проведения малоинвазивных процедур пациент быстрее возвращается к привычной жизни без серьезных ограничений и длительной реабилитации. Мы готовы оказывать всяческое содействие в развитии этого направления», – резюмировал Эдуард Бутба.
Министр также отметил, что Минздравом прорабатывается вопрос о необходимости приобретения высокотехнологичного, дорогостоящего оборудования для проведения малоинвазивных операций с целью дооснащения медицинских учреждения страны.
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