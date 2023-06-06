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Абхазия Информ

ФИЛАРМОНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА КОНЦЕРТ ВИКТОРА АБРАМЯНА-ЭШБА

Новости Вторник, 06 июня 2023 14:35
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ФИЛАРМОНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА КОНЦЕРТ ВИКТОРА АБРАМЯНА-ЭШБА

Сухум. 6 июня 2023. Абхазия-Информ. 15 июня в Абхазской государственной филармонии состоится концерт Виктора Абрамяна-Эшба. Скрипач-виртуоз, лауреат международных конкурсов исполнит произведения А. Вивальди, И.С. Баха, П.И. Чайковского, Ф. Шуберта, Й. Брамса, К. Сен-Санса, Э. Элгара, Ф. Крейслера, Дж. Верди, Ф. Листа, Г. Форе, Р. Штрауса, Ж. Оффенбаха, Массне, Р. Ана, С. Рахманинова.

В концерте принимут участие:

Нана Черкезия (сопрано)

Кристина Эшба (сопрано)

Елена Хагба (арфа)

Эмилия Терзян-Хагба (скрипка),

Александр Авидзба (альт),

Светлана Сарьян (фортепиано)

Лана Адлейба (фортепиано).

Справки по телефону: (940) 715-49-49.

Стоимость билетов:

Взрослый – 300 руб.

Детский – 150 руб.

Филармония приглашает на концерт жителей и гостей республики, педагогов и учеников музыкальных школ. Музыкальный вечер, который подарят вам артисты, станет замечательным завершением учебного года.

Концерт состоится при поддержке: Администрации города Сухума, Московской абхазской диаспоры, турфирмы «Аква-Абаза».

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 06 июня 2023 14:37

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