ФИЛАРМОНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА КОНЦЕРТ ВИКТОРА АБРАМЯНА-ЭШБА
Сухум. 6 июня 2023. Абхазия-Информ. 15 июня в Абхазской государственной филармонии состоится концерт Виктора Абрамяна-Эшба. Скрипач-виртуоз, лауреат международных конкурсов исполнит произведения А. Вивальди, И.С. Баха, П.И. Чайковского, Ф. Шуберта, Й. Брамса, К. Сен-Санса, Э. Элгара, Ф. Крейслера, Дж. Верди, Ф. Листа, Г. Форе, Р. Штрауса, Ж. Оффенбаха, Массне, Р. Ана, С. Рахманинова.
В концерте принимут участие:
Нана Черкезия (сопрано)
Кристина Эшба (сопрано)
Елена Хагба (арфа)
Эмилия Терзян-Хагба (скрипка),
Александр Авидзба (альт),
Светлана Сарьян (фортепиано)
Лана Адлейба (фортепиано).
Справки по телефону: (940) 715-49-49.
Стоимость билетов:
Взрослый – 300 руб.
Детский – 150 руб.
Филармония приглашает на концерт жителей и гостей республики, педагогов и учеников музыкальных школ. Музыкальный вечер, который подарят вам артисты, станет замечательным завершением учебного года.
Концерт состоится при поддержке: Администрации города Сухума, Московской абхазской диаспоры, турфирмы «Аква-Абаза».
Последнее от Super User
- НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ПРЕСЕЧЕНА КОНТРАБАНДА ОРУЖИЯ
- НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ЗАДЕРЖАН МИКРОАВТОБУС С КРУПНОЙ ПАРТИЕЙ КОНТРАБАНДНОЙ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
- В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ АКТИВНО ПРИМЕНЯЮТ ЭКСТРЕННУЮ МАЛОИНВАЗИВНУЮ ХИРУРГИЮ
- ЭДУАРД БУТБА ПОЗДРАВИЛ ВЫПУСКНИКОВ МЕДКОЛЛЕДЖА С ОКОНЧАНИЕМ УЧЕБЫ
- ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ РЯД ВОПРОСОВ