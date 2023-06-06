ФИЛАРМОНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА КОНЦЕРТ ВИКТОРА АБРАМЯНА-ЭШБА

Сухум. 6 июня 2023. Абхазия-Информ. 15 июня в Абхазской государственной филармонии состоится концерт Виктора Абрамяна-Эшба. Скрипач-виртуоз, лауреат международных конкурсов исполнит произведения А. Вивальди, И.С. Баха, П.И. Чайковского, Ф. Шуберта, Й. Брамса, К. Сен-Санса, Э. Элгара, Ф. Крейслера, Дж. Верди, Ф. Листа, Г. Форе, Р. Штрауса, Ж. Оффенбаха, Массне, Р. Ана, С. Рахманинова.