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Абхазия Информ

НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ЗАДЕРЖАН МИКРОАВТОБУС С КРУПНОЙ ПАРТИЕЙ КОНТРАБАНДНОЙ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Новости Вторник, 06 июня 2023 14:37
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НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ЗАДЕРЖАН МИКРОАВТОБУС С КРУПНОЙ ПАРТИЕЙ КОНТРАБАНДНОЙ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Сухум. 6 июня 2023. Абхазия-Информ. Согласно оперативной информации, поступившей из Службы в г. Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю, о возможном незаконном перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС сотрудниками таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни во взаимодействии с отделом оперативного контроля службы организации таможенного контроля ЮТУ был задержан микроавтобус MERSEDES VITO, прибывший из Республики Абхазия.

В ходе таможенного осмотра транспортного средства с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса в полу автомобиля была выявлена неоднородная зона. В боксе углубленного досмотра в днище автомобиля таможенники обнаружили конструкционную полость, в которой находилась сокрытая табачная продукция. Из двойного дна микроавтобуса изъято 449 блоков (4490 пачек) сигарет «MILANO» иностранного производства без российских акцизных марок и специальной маркировки.

Незаконно ввозимые сигареты и автомобиль изъяты. По результатам проведенной экспертизы рыночная стоимость задержанной партии табачной продукции составила более 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 200.2 Уголовного кодекса РФ «Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий».

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 06 июня 2023 14:39

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