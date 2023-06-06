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Абхазия Информ

НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ПРЕСЕЧЕНА КОНТРАБАНДА ОРУЖИЯ

Новости Вторник, 06 июня 2023 14:40
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НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ПРЕСЕЧЕНА КОНТРАБАНДА ОРУЖИЯ

Сухум. 6 июня 2023. Абхазия-Информ. В ходе таможенного и пограничного контроля автотранспорта на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни был остановлен легковой автомобиль «ВАЗ 2107», прибывший из Абхазии.

В ходе опроса водитель, гражданин Абхазии 1977 года рождения, заявил, что не имеет при себе товаров, подлежащих обязательному декларированию, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу.

При проведении досмотра автомобиля сотрудниками таможни и пограничной службы в бардачке был обнаружен пистолет «Glock 1594-01» и 14 патронов к нему калибра 9 мм. Согласно заключению экспертизы пистолет является огнестрельным короткоствольным нарезным оружием австрийского производства, патроны – боеприпасами.  

Разрешительные документы органов внутренних дел на перемещение оружия и боеприпасов через таможенную границу ЕАЭС у мужчины отсутствовали. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оружие, боеприпасы, транспортное средство изъяты. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда огнестрельного оружия», которая предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Вторник, 06 июня 2023 14:42

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