НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ПРЕСЕЧЕНА КОНТРАБАНДА ОРУЖИЯ

В ходе опроса водитель, гражданин Абхазии 1977 года рождения, заявил, что не имеет при себе товаров, подлежащих обязательному декларированию, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу.

Сухум. 6 июня 2023. Абхазия-Информ . В ходе таможенного и пограничного контроля автотранспорта на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни был остановлен легковой автомобиль «ВАЗ 2107», прибывший из Абхазии.

При проведении досмотра автомобиля сотрудниками таможни и пограничной службы в бардачке был обнаружен пистолет «Glock 1594-01» и 14 патронов к нему калибра 9 мм. Согласно заключению экспертизы пистолет является огнестрельным короткоствольным нарезным оружием австрийского производства, патроны – боеприпасами.

Разрешительные документы органов внутренних дел на перемещение оружия и боеприпасов через таможенную границу ЕАЭС у мужчины отсутствовали. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оружие, боеприпасы, транспортное средство изъяты. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда огнестрельного оружия», которая предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.