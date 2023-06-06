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Абхазия Информ

ПИЛОТНАЯ ГРУППА ТУРИСТОВ ИЗ БАШКИРИИ ОТПРАВИТСЯ В АБХАЗИЮ

Новости Вторник, 06 июня 2023 14:46
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ПИЛОТНАЯ ГРУППА ТУРИСТОВ ИЗ БАШКИРИИ ОТПРАВИТСЯ В АБХАЗИЮ

Сухум. 6 июня 2023. Абхазия-Информ. Пилотная группа туристов из Башкирии скоро отправится в Абхазию. Поездка состоится в рамках программы «Башкиро-абхазское долголетие».

Решение принято в мэрии главы Башкирии, где проходило совещание по развитию туризма. Министр туризма Рустем Афзалов сообщил, что в программу входит проживание, питание и страховка. Туроператоры разработали тур на 4 ночи и 5 дней. Реализовать идею будет легко. Цена билета – 14-15 тыс. руб. Поездка обойдется отдыхающему примерно в 30 тыс. руб.

Глава республики Радий Хабиров в ответ предложил организовать пилотный тур. Однако он не уверен в том, что сервис соответствует требованиям. Необходимо организовать тест-драйв для нескольких десятков человек, посмотреть, что получится. Если людям что-то не понравится, программу отменят.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 06 июня 2023 14:49

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