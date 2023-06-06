 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июнь 2015 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СКОРОСТНОЙ ПОЕЗД «ЛАСТОЧКА» НАЧНЕТ КУРСИРОВАТЬ МЕЖДУ СОЧИ И ГАГРОЙ С 8 ИЮНЯ

Новости Вторник, 06 июня 2023 14:51
Оцените материал
(0 голосов)
СКОРОСТНОЙ ПОЕЗД «ЛАСТОЧКА» НАЧНЕТ КУРСИРОВАТЬ МЕЖДУ СОЧИ И ГАГРОЙ С 8 ИЮНЯ

Сухум. 6 июня 2023. Абхазия-Информ. Из-за высокого спроса на поездки в российско-абхазском сообщении с 8 июня будет запущен новый международный поезд «Ласточка» по маршруту Сочи – Гагра, говорится на сайте РЖД. Курсировать будут пятивагонные поезда комплектации «Стандарт».

Как отмечается, в зависимости от маршрута остановки предусмотрены на станциях Имеретинский Курорт, Адлер, Хоста, Мацеста, остановочный пункт Гагрыпш, остановочный пункт Абаата.

«Таможенный и пограничный контроль пассажиров на территории Российской Федерации будет проводиться на станции Веселое, на территории Республики Абхазии на станции Цандрипш», уточняется в сообщении.

При этом россияне могут оформлять проездные документы и садиться в поезд по внутреннему паспорту.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 06 июня 2023 14:55

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПИЛОТНАЯ ГРУППА ТУРИСТОВ ИЗ БАШКИРИИ ОТПРАВИТСЯ В АБХАЗИЮ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.