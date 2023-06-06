СКОРОСТНОЙ ПОЕЗД «ЛАСТОЧКА» НАЧНЕТ КУРСИРОВАТЬ МЕЖДУ СОЧИ И ГАГРОЙ С 8 ИЮНЯ
Новости Вторник, 06 июня 2023 14:51
Сухум. 6 июня 2023. Абхазия-Информ. Из-за высокого спроса на поездки в российско-абхазском сообщении с 8 июня будет запущен новый международный поезд «Ласточка» по маршруту Сочи – Гагра, говорится на сайте РЖД. Курсировать будут пятивагонные поезда комплектации «Стандарт».
Как отмечается, в зависимости от маршрута остановки предусмотрены на станциях Имеретинский Курорт, Адлер, Хоста, Мацеста, остановочный пункт Гагрыпш, остановочный пункт Абаата.
«Таможенный и пограничный контроль пассажиров на территории Российской Федерации будет проводиться на станции Веселое, на территории Республики Абхазии – на станции Цандрипш», – уточняется в сообщении.
При этом россияне могут оформлять проездные документы и садиться в поезд по внутреннему паспорту.
Последнее от Super User
- ПИЛОТНАЯ ГРУППА ТУРИСТОВ ИЗ БАШКИРИИ ОТПРАВИТСЯ В АБХАЗИЮ
- НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ПРЕСЕЧЕНА КОНТРАБАНДА ОРУЖИЯ
- НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ЗАДЕРЖАН МИКРОАВТОБУС С КРУПНОЙ ПАРТИЕЙ КОНТРАБАНДНОЙ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
- ФИЛАРМОНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА КОНЦЕРТ ВИКТОРА АБРАМЯНА-ЭШБА
- В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ АКТИВНО ПРИМЕНЯЮТ ЭКСТРЕННУЮ МАЛОИНВАЗИВНУЮ ХИРУРГИЮ