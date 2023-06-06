СКОРОСТНОЙ ПОЕЗД «ЛАСТОЧКА» НАЧНЕТ КУРСИРОВАТЬ МЕЖДУ СОЧИ И ГАГРОЙ С 8 ИЮНЯ

Как отмечается, в зависимости от маршрута остановки предусмотрены на станциях Имеретинский Курорт, Адлер, Хоста, Мацеста, остановочный пункт Гагрыпш, остановочный пункт Абаата.

«Таможенный и пограничный контроль пассажиров на территории Российской Федерации будет проводиться на станции Веселое, на территории Республики Абхазии – на станции Цандрипш», – уточняется в сообщении.

При этом россияне могут оформлять проездные документы и садиться в поезд по внутреннему паспорту.