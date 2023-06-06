ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ ПРАВИЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ РАЙОНОВ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ АБХАЗИИ

Сухум. 6 июня 2023. Абхазия-Информ. Состоялось заседание Комитета по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ, на котором депутаты обсудили проект Постановления Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия «Об административно-территориальных единицах и названиях населенных пунктов Республики Абхазия и утверждения русской и английской транскрипции их наименований», инициированного депутатом Инаром Гицба. В заседании принял участие директор Центра стратегических исследований при президенте В. А. Чирикба.

Целью данного проекта Постановления является установление правильного написания на абхазском языке географических объектов Абхазии и их максимально возможная точная передача на русском и английском языках в соответствии с научно обоснованными правилами транскрипции.

Единогласным голосованием членов комитета было приятно решение рекомендовать проект вышеназванного Постановления к рассмотрению и принятию на очередном заседании сессии Парламента.