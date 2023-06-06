ПОИСКИ АДГУРА БГЕУ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Сухум. 6 июня 2023. Абхазия-Информ. Сотрудники МЧС Абхазии продолжают поиски гражданина республики Бгеу Адгура Витальевича, 1997 года рождения.

4 июня в Рицинском ущелье, в районе слияния рек Бзыбь и Гега, был обнаружен автомобиль «Hyundai Accent», вылетевший с проезжей части в русло реки. По предварительной версии водителя от удара выбросило в реку.

Поиски осложняются высоким уровнем воды и бурным течением из-за дождей в верховьях рек.