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Абхазия Информ

В ОЧАМЧЫРЕ ПРОЙДУТ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЧИСТКЕ ПРИБРЕЖНЫХ ЗОН ВО ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКЕАНОВ

Новости Вторник, 06 июня 2023 20:31
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В ОЧАМЧЫРЕ ПРОЙДУТ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЧИСТКЕ ПРИБРЕЖНЫХ ЗОН ВО ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКЕАНОВ

Сухум. 6 июня 2023. Абхазия-Информ. 8 июня отмечается Всемирный день океанов. Ежегодно в этот день активисты устраивают мероприятия по очистке прибрежных зон, проводят информационную кампанию, всячески стараясь привлечь к проблеме океанов как можно больше людей.

Совместная программа Европейского Союза и Организации Объединенных Наций по развитию сельских территорий, при поддержке Районной инициативной группы Очамчырского района проведет очистку участка пляжа в городе Очамчыра и приглашает всех неравнодушных присоединиться к акции.

Начало в 16:00.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 06 июня 2023 20:36

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