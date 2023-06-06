В ОЧАМЧЫРЕ ПРОЙДУТ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЧИСТКЕ ПРИБРЕЖНЫХ ЗОН ВО ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКЕАНОВ

Сухум. 6 июня 2023. Абхазия-Информ. 8 июня отмечается Всемирный день океанов. Ежегодно в этот день активисты устраивают мероприятия по очистке прибрежных зон, проводят информационную кампанию, всячески стараясь привлечь к проблеме океанов как можно больше людей.