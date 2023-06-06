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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Новости Вторник, 06 июня 2023 20:36
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В СУХУМЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Сухум. 6 июня 2023. Абхазия-Информ. В Сухуме продолжается ремонт автомобильных дорог – укладывается асфальт на проблемных участках. Участок дороги по улице Дзидзария – перед заправкой «Азид» уже много лет нуждался в капитальном ремонте. Автомобилисты, которым приходилось тут проезжать, всегда задавались вопросом, кто должен отремонтировать – городские власти или владельцы заправки. В итоге, сумма в четыре миллиона рублей, которая понадобилась для укладки асфальта, будет совместно выделена администрацией города и компанией «Азид».

Глава Администрации города Сухум Беслан Эшба побывал на месте проведения работ.

«Данный участок давно всех беспокоил, как Администрацию города, так и жителей. Нам удалось договориться с компанией «Азид» и совместными усилиями изыскать средства. В два слоя будет уложен асфальт в течение нескольких дней. Надеюсь, погода нас не подведет», – сказал Эшба.

Асфальт привозят из Гудаутского асфальтного завода. Здесь довольно большая протяженность дороги, требующая укладки нового покрытия - 2 000 квадратных метров. Поэтому за день успеют уложить только первый слой на части дороги.

Беслан Эшба рассказал, что достигнута договоренность с «Абхазавтодором» об укладке асфальта на улице Лакоба, в чьем ведении и находится эта дорога республиканского значения. Сплошной асфальт на Лакоба уложат в промежутке между улицами Дбар и Абазинская. Ранее планировалось сделать ямочный ремонт, но состояние дороги таково, что залатанных участков оказывалось слишком много.

«Также усилиями «Абхазавтодора» будет заменен асфальт на перекрестке 10-ой средней школы и Кабинета министров, на перекрестке у детской поликлиники. А мы берем на себя нагрузку по другим республиканским дорогам по ямочному ремонту – улицы Эшба, Дзидзария, Дбар, Ладария, Ардзинба, Кодорское шоссе. Мы сильно переживали и переживаем по этому поводу, но были объективные причины – не было асфальта до середины мая, погодные условия. У нас в Сухуме дожди каждую ночь, покрытие промокает, со слов специалистов, класть асфальт в таких условиях категорически запрещено. Мы держим руку на пульсе, как только позволяет погода, продолжаем работы, чтобы их завершить к курортному сезону. На всех дорогах городского и республиканского значения, где предусматривается дорожная разметка, она будет нанесена сразу же после завершения укладки асфальта», – сказал Беслан Эшба.

Администрация Сухума проведет ямочный ремонт на нескольких дорогах республиканского значения, так как они неотделимы от транспортной артерии столицы.

Беслан Эшба ответил на вопрос, вызывающий критику многих горожан в соцсетях, почему предпочтение отдается ямочному ремонту, а не укладке сплошного слоя асфальта.

Все дело в подземных коммуникациях – пока их не привели в порядок, прорывы и аварии будут провоцировать снятие нового покрытия.

Так как заработавший асфальтный завод в Гудауте обеспечит бесперебойную доставку асфальта, только погода может затормозить проведение запланированных ремонтно-восстановительных работ на сухумских дорогах.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 06 июня 2023 20:40

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