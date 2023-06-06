В СУХУМЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Сухум. 6 июня 2023. Абхазия-Информ. В Сухуме продолжается ремонт автомобильных дорог – укладывается асфальт на проблемных участках. Участок дороги по улице Дзидзария – перед заправкой «Азид» уже много лет нуждался в капитальном ремонте. Автомобилисты, которым приходилось тут проезжать, всегда задавались вопросом, кто должен отремонтировать – городские власти или владельцы заправки. В итоге, сумма в четыре миллиона рублей, которая понадобилась для укладки асфальта, будет совместно выделена администрацией города и компанией «Азид».