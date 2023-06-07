АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

Сухум. 7 июня 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание с участием вице-премьера, министра финансов Владимира Делба и начальника УКС Тимура Агрба, посвященное исполнению поручений по объектам, подлежащих строительству, ремонту и реконструкции в 2023 году.

Работы на данных объектах финансируются из собственных средств бюджета Республики Абхазия. Всего в Перечень включено 73 мероприятия стоимостью 270 млн руб.