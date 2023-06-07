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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

Новости Среда, 07 июня 2023 21:44
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

Сухум. 7 июня 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание с участием вице-премьера, министра финансов Владимира Делба и начальника УКС Тимура Агрба, посвященное исполнению поручений по объектам, подлежащих строительству, ремонту и реконструкции в 2023 году.

Работы на данных объектах финансируются из собственных средств бюджета Республики Абхазия. Всего в Перечень включено 73 мероприятия стоимостью 270 млн руб.

В г. Сухуме 14 объектов на общую сумму 44 млн 542 тыс. руб.;

в Гагрском районе и в г. Пицунда 8 объектов на общую сумму 25 млн 842 тыс. руб.;

в Гудаутском районе 13 объектов на общую сумму 57 млн 946 тыс. руб.;

в Сухумском районе 6 объектов на сумму 21 млн 800 тыс. руб.;

в Гулрыпшском районе 8 объектов на сумму 25 млн 899 тыс. руб.;

в Очамчырском район е 14 объектов на общую сумму 62 млн 482 тыс. руб.;

в Ткуарчалском районе предусмотрено 8 объектов на сумму 22 млн 793 тыс. руб.;

в г. Гал предусмотрены ремонтные работы на общую сумму 8 млн 663 тыс. руб.

По итогам совещания премьер-министр дал ряд поручений. Минфину необходимо своевременно осуществлять финансирование мероприятий и информировать граждан о проводимых работах, а Управлению капитального строительства исходить из главного критерия – все работы должны быть качественно выполнены.

Кроме того, Александр Анкваб поручил руководителю УКСа в ближайшее время доложить о ситуации по объектам, работы на которых уже ведутся.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Среда, 07 июня 2023 21:47

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