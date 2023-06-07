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Абхазия Информ

КАССАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА ОТМЕНИЛА ПОСТАНОВЛЕНИЕ СУХУМСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА ПО ЖАЛОБЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АНД

Новости Среда, 07 июня 2023 21:47
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КАССАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА ОТМЕНИЛА ПОСТАНОВЛЕНИЕ СУХУМСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА ПО ЖАЛОБЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АНД

Сухум. 7 июня 2023. Абхазия-Информ. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия рассмотрела жалобу председателя Республиканской общественной организации «Абхазское народное движение» Адгура Ардзинба на постановление Сухумского городского суда от 12 апреля 2023 года.

Решением Кассационной коллегии по уголовным делам постановление Сухумского городского суда отменено, дело направлено в суд первой инстанции на рассмотрение иным составом суда.

12 апреля 2023 года судья Сухумского городского суда Милана Джинджолия отказала в принятии жалобы председателя республиканской общественной организации «Абхазское народное движение» Адгура Ардзинба на первого заместителя генерального прокурора Дамира Квициния и генерального прокурора Адгура Агрба.

Адгур Ардзинба обратился в Сухумский городской суд с иском, в котором просил признать незаконными действия первого заместителя генпрокурора Квициния по проведению проверки сообщения о преступлении при осуществлении ремонтно-восстановительных работ на ВЛ «Ачгуара».

Он также просил признать бездействие со стороны генерального прокурора Агрба.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Среда, 07 июня 2023 21:50

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