 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июнь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В АБХАЗИЮ ПРИЕДУТ РОССИЙСКИЕ ДЕТСКИЕ ПСИХИАТРЫ

Новости Среда, 07 июня 2023 21:50
Оцените материал
(0 голосов)
В АБХАЗИЮ ПРИЕДУТ РОССИЙСКИЕ ДЕТСКИЕ ПСИХИАТРЫ

Сухум. 7 июня 2023. Абхазия-Информ. Состоялась рабочая встреча министра здравоохранения Эдуарда Бутба с Уполномоченным по правам ребенка,   директором культурно-благотворительного фонда «Ашана» Мактиной Джинджолия.  

Омбудсмен сообщила министру, что в рамках встречи с Уполномоченной при Президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой удалось договориться о командировке в Абхазию медиков.

«Мы попросили направить к нам психиатров для оказания практической помощи детям – подопечным благотворительных фондов. В этом вопросе нам нужна поддержка Минздрава, и мы могли бы провести совместную акцию», – сказала Джинджолия.

Эдуард Бутба подчеркнул, что в министерстве оказание медицинской помощи детям считают приоритетным направлением своей работы. И в этом случае Минздрав окажет содействие.

Мактина Джинджолия сообщила, что приезд российских специалистов планируется уже в этом месяце.

Бутба и Джинджолия также обсудили возможность оказания помощи тяжелобольному подопечному фонда «Ашана».

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 07 июня 2023 21:53

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « КАССАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА ОТМЕНИЛА ПОСТАНОВЛЕНИЕ СУХУМСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА ПО ЖАЛОБЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АНД МАРИЯ-ЭМИЛИЯ ТЕРЗЯН-ХАГБА ВЫСТУПИЛА В ФИЛАРМОНИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.