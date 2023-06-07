В АБХАЗИЮ ПРИЕДУТ РОССИЙСКИЕ ДЕТСКИЕ ПСИХИАТРЫ

Омбудсмен сообщила министру, что в рамках встречи с Уполномоченной при Президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой удалось договориться о командировке в Абхазию медиков.

«Мы попросили направить к нам психиатров для оказания практической помощи детям – подопечным благотворительных фондов. В этом вопросе нам нужна поддержка Минздрава, и мы могли бы провести совместную акцию», – сказала Джинджолия.

Эдуард Бутба подчеркнул, что в министерстве оказание медицинской помощи детям считают приоритетным направлением своей работы. И в этом случае Минздрав окажет содействие.

Мактина Джинджолия сообщила, что приезд российских специалистов планируется уже в этом месяце.

Бутба и Джинджолия также обсудили возможность оказания помощи тяжелобольному подопечному фонда «Ашана».