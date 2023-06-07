МАРИЯ-ЭМИЛИЯ ТЕРЗЯН-ХАГБА ВЫСТУПИЛА В ФИЛАРМОНИИ

Сухум. 7 июня 2023. Абхазия-Информ. Сольный концерт студентки 4 курса Сухумского государственного музыкального училища им. А. Чичба скрипачки Марии-Эмилии Терзян-Хагба прошёл в госфилармонии. Выступление состоялось в рамках фестиваля классической музыки «Парад концертов». Автор и руководитель проекта – народная артистка Абхазии Нинель Бжания. Художественный руководитель и главный дирижер Государственного камерного оркестра – народный артист Абхазии Давид Терзян. Фестиваль проходит при финансовой поддержке Министерства культуры Абхазии.

Ведущая вечера музыковед Асида Царгуш отметила, что любители классической музыки Абхазии хорошо знают Эмилию, так как она принимает участие почти во всех концертах, а также является победителем многих, в том числе международных, конкурсов.

«Несмотря на то, что у неё солидный опыт выступления на больших сценах, сольный концерт – это всегда определенный вызов и очень серьёзное испытание», – сказала Царгуш.

Почти полный зал замер в предвкушении удовольствия от шедевров классической музыки. На сцену, чуть смущаясь, вышла Эмилия, и началось…

Первая соната Баха соль минор прозвучала очень нежно. Великий композитор предстал перед слушателями сентиментальным философом. Трудно было поверить, что звучала всего одна скрипка. Мелодические слои переплетались друг с другом, создавая эффект оркестра. Каприс Паганини фа мажор Эмилия исполнила виртуозно, насыщенным и густым звуком.

А как же тепло и радостно прозвучала пятая соната Бетховена («Весенняя»). Тёплый звук, мягкие акценты, – и перед глазами распустился красивый цветок.

«Гопак» Мусоргского был исполнен остро и уверенно. Вообще, я заметил, что самой Эмилии, по крайней мере сейчас, нравятся произведения с быстрым темпом. Любовь к кантилене обязательно придёт позже.

После сольной программы скрипачки, перед выходом на сцену оркестра, приятным сюрпризом для зрителей стало выступление студентки 2 курса Московской государственной консерватории им. Чайковского пианистки Ланы Адлейба, которая безупречно сыграла две прелюдии Рахманинова.

Редко исполняемая Рапсодия Багдасаряна для скрипки с оркестром подарила слушателям красивую, насыщенную мягкими армянскими интонациями, восточную сказку. Очень ярко Эмилия сыграла сложнейший концерт Хачатуряна. 6 июня – день рождения этого великого армянского композитора, что добавило определенный символизм в сольное выступление.

На самом деле на сцене филармонии одновременно прошло два концерта. Один, который слышали все, а другой – рождался в сердцах слушателей. Дирижёр оркестра Давид Терзян – папа Эмилии, а арфистка Елена Хагба – её мама. Энергетическая поддержка родителей ощущалась в каждом взмахе дирижерской палочки и во внимательном взгляде, обращенном к дочери. Волнение Давида Вагеевича было очень заметно, но Эмилия держалась очень уверенно.

На бис она сыграла знаменитую композицию «Oblivion» Piazzolla. Сыграла томно, по-взрослому. Звук рождался словно из ниоткуда, но не исчезал, а проникал своими чарующими волнами в сердце каждого. Браво!

Многие зрители знают Эмилию с раннего детства, когда она только училась извлекать из маленькой детской скрипки первые и робкие звуки, но почти сразу появилось ощущение, что в будущем из этой девочки вырастет большой музыкант, который чаще будет играть не в оркестре, а с оркестром.