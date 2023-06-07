МО ПРОВОДИТ СОВМЕСТНУЮ ШТАБНУЮ ТРЕНИРОВКУ ПО УПРАВЛЕНИЮ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ

Сухум. 7 июня 2023. Абхазия-Информ. В Вооруженных силах Абхазии с 1 июня начался летний период обучения. С его началом, в соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Республики Абхазия на 2023 год, 7 июня под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил – первого замминистра обороны генерал-лейтенанта Владимира Савченко началась совместная штабная тренировка по управлению Вооруженными Силами.

В 05:00 по боевой тревоге был поднят личный состав Министерства обороны. В кратчайшие сроки личный состав был готов к выполнению боевых задач. Действия военнослужащих были максимально слаженными. Офицеры органов управления Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил показали высокий уровень боевой готовности.

Характерной особенностью совместной штабной тренировки в летнем периоде обучения является апробация новых форм и способов применения войск (сил) в условиях резкой изменяющейся обстановки.

Данная тренировка позволяет поддерживать необходимый уровень слаженности в работе по управлению войсками в различной обстановке и является важным этапом подготовки органов управления.

По результатам первого этапа принято решение о проведении дополнительных раздельных штабных тренировок под руководством начальников управления родов войск по отработке проблемных вопросов управления войсками (силами) с применением новых информационных технологий.