В АБХАЗИИ УПАЛИ ЦЕНЫ НА ОТДЫХ

Сухум. 7 июня 2023. Абхазия-Информ. Сравнительно малое количество туристов в абхазских отелях привело к падению цен на номера, сообщает Ассоциация Туроператоров (АТОР). Низкий уровень температуры в мае и июне остановил спрос на туры в Абхазию, в результате чего в около 70% владельцев гостиниц столкнулись с нехваткой клиентов.

«Для исправления ситуации отельеры выпустили специальные предложения на заезды до 20 июня... и при размещении до 30 июня», – заявила ассоциация, ссылаясь на данные туроператора «Дельфин».

Представители национального туроператора «Алеан» сообщили о снижении стоимости примерно на 30%. В «Интуристе» уточнили, что цены на отдых понижены только на определенные менее актуальные даты и категории номеров.

Сообщается, что выгодные предложения больше поступают от отелей, не предполагающих завтра, обед и ужин. Чаще всего их предлагают гостиницы Сухума и Гудауты, но попадаются и специальные акции в Пицунде, Новом Афоне и Гагре.