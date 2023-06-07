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Абхазия Информ

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ ОТКРЫВАЕТСЯ НОВАЯ ВЫСТАВКА «ПЛЕНИТЕЛЬНЫЙ КРАЙ»

Новости Среда, 07 июня 2023 22:16
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В ЦЕНТРАЛЬНОМ ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ ОТКРЫВАЕТСЯ НОВАЯ ВЫСТАВКА «ПЛЕНИТЕЛЬНЫЙ КРАЙ»

Сухум. 7 июня 2023. Абхазия-Информ. В Центральном выставочном зале открывается новая выставка «Пленительный край». Выставка раскрывает тему культурного феномена – творчество русских художников в Абхазии первой и второй половины 20 века. Произведения живописи и графики представлены из собрания Национальной картинной галереи Абхазии и частных коллекций.

Новая выставка в ЦВЗ – это не только про произведения искусства, это прежде всего переплетение судеб, связь поколений, интересные факты и бесконечная любовь к пленительному краю. 

Выставка доступна с 9 по 18 июня, по адресу Большой зал ЦВЗ, Сухум, Лакоба 31.

Мероприятие проходит при поддержке правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского Дома соотечественника и филиала ГАУ «Московский дом Соотечественника» –«Дом Москвы в Сухуме».

Об этом сообщила директор Выставочного зала Эльвира Арсалия.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 07 июня 2023 22:18

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