УЧЕНЫМИ АГУ НАЙДЕНЫ УНИКАЛЬНЫЕ ДРЕВНИЕ АРТЕФАКТЫ

Сухум. 7 июня 2023. Абхазия-Информ. В АГУ прошла пресс-конференция ученых-археологов, преподавателей кафедры истории, археологии и этнологии Абхазии, посвященная итогам археологических исследований на территории урочища Куджба-иашта.

Кандидат исторических наук, доцент Алик Габелия, сотрудник кафедры истории, археологии и этнологии Абхазии, начальник Госуправления охраны историко-культурного наследия Гарик Сангулия, сотрудник той же кафедры, искусствовед, доцент АГУ Сурам Сакания рассказали о проделанной работе и продемонстрировали результаты своих исследований.

В ходе археологической экспедиции, проведенной учеными с 22 по 28 мая нынешнего года, были найдены уникальные древние артефакты, относящиеся к дольменной культуре.

По словам ученых, найденные артефакты отправят в лабораторию, после чего передадут в Абхазский государственный музей.

Данная археологическая экспедиция была проведена при поддержке руководства Рицинского реликтового национального парка.

Пресс-конференция была организована и прошла на площадке Отдела информации и медиакоммуникаций АГУ.