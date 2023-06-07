УЧЕНЫМИ АГУ НАЙДЕНЫ УНИКАЛЬНЫЕ ДРЕВНИЕ АРТЕФАКТЫ
Сухум. 7 июня 2023. Абхазия-Информ. В АГУ прошла пресс-конференция ученых-археологов, преподавателей кафедры истории, археологии и этнологии Абхазии, посвященная итогам археологических исследований на территории урочища Куджба-иашта.
Кандидат исторических наук, доцент Алик Габелия, сотрудник кафедры истории, археологии и этнологии Абхазии, начальник Госуправления охраны историко-культурного наследия Гарик Сангулия, сотрудник той же кафедры, искусствовед, доцент АГУ Сурам Сакания рассказали о проделанной работе и продемонстрировали результаты своих исследований.
В ходе археологической экспедиции, проведенной учеными с 22 по 28 мая нынешнего года, были найдены уникальные древние артефакты, относящиеся к дольменной культуре.
По словам ученых, найденные артефакты отправят в лабораторию, после чего передадут в Абхазский государственный музей.
Данная археологическая экспедиция была проведена при поддержке руководства Рицинского реликтового национального парка.
Пресс-конференция была организована и прошла на площадке Отдела информации и медиакоммуникаций АГУ.
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