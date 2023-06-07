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Абхазия Информ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Новости Среда, 07 июня 2023 22:24
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Сухум. 7 июня 2023. Абхазия-Информ. В Сухумском Доме Юношества (СДЮ) при поддержке проектного офиса Продовольственной и Сельскохозяйственной Организации (ФАО ООН) прошел конкурс рисунков среди детей, посвященный сельскому хозяйству в рамках проекта «Совместная программа ЕС-ООН по развитию сельских районов Абхазии».

Ежегодно в этот день по всему миру отмечается день безопасности пищевых продуктов, призванный привлечь внимание к данной проблеме. Именно ВОЗ совместно с ФАО стали инициаторами учреждения этого дня, так как они обладают наиболее полными сведениями и статистикой по заболеваниям, вызываемым продуктами питания, пищевыми отравлениями, а также курируют те сферы жизни общества, которые связаны с производством пищевых продуктов.

У 15 учеников СДЮ была возможность нарисовать рисунок на тему «Мой собственный огород». После творческой части были отобраны три лучших рисунка. Все они отличались красочными изображениями различных фруктов, овощей и трав, которые можно выращивать в огороде.

Конкурс был организован с целью продвижения важности выращивания собственных продуктов питания и обеспечения безопасности пищевых продуктов. Привлекая детей к участию в конкурсе, проектный офис ФАО надеется вдохновить следующее поколение проявлять активный интерес к устойчивому производству продуктов питания и здоровому питанию.

«Мы были очень рады видеть так много талантливых детей, принявших участие в этом конкурсе. Представленные рисунки были действительно впечатляющими и продемонстрировали глубокое понимание важности безопасности пищевых продуктов и устойчивого сельского хозяйства», – сказала сотрудница по коммуникациям проектного офиса ФАО Ангелина Нарлян.

Все дети получили памятные подарки за участие в конкурсе.

Победившие рисунки будут в дальнейшем использованы на информационной и брендированной продукции проектного офиса ФАО в Сухуме.

Проект ФАО «Совместная программа ЕС-ООН по развитию сельских районов Абхазии» продолжает свою деятельность, создавая демонстрационные участки в огородах местных фермеров по всей Абхазии и обучая новым инновационным методам в выращивании овощных культур с минимальным использованием химикатов и увеличением количества урожая.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 07 июня 2023 22:28

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