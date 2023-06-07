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Абхазия Информ

В ДОМЕ МОСКВЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ ТВОРЧЕСКУЮ РАБОТУ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ ПУШКИНА

Новости Среда, 07 июня 2023 22:28
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В ДОМЕ МОСКВЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ ТВОРЧЕСКУЮ РАБОТУ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ ПУШКИНА

Сухум. 7 июня 2023. Абхазия-Информ. В Доме Москвы в Сухуме подвели итоги конкурса «Души прекрасные порывы» на лучшую творческую работу по произведениям великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В конкурсе приняли участие 17 студентов Сухумского художественного училища им. А. Чачба. Конкурс проводился в двух номинациях: «живопись» и «скульптура».

Также в рамках конкурса прошла выставка работ.

Директор Дома Москвы в Сухуме Александр Бигвава в своем выступлении поблагодарил участников конкурса и их преподавателей за то, что они откликнулись на предложение принять участие в таком мероприятии.

«Все мы знаем, что художники всего мира, в том числе России и Абхазии, в разное время, впечатлившись личностью или творчеством Пушкина, создавали картины и скульптуры. Понимая это, мы решили организовать конкурс с участием молодых и начинающих художников, скульпторов, потому что нам было интересно, каким вы видите личность и творчество Пушкина», – сказал он.

После этого члены жюри – скульптор Амиран Адлейба, художник Нодар Цвижба и директор Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии Эльвира Арсалия, объявили лучшие работы.

В номинации «скульптура» лучшей работой была признана композиция «Старик и рыбка» Эдуарда Торосяна по мотивам «Сказки о рыбаке и рыбке». В номинации «живопись» – работа «Татьяна» Сарии Аргун по мотивам романа «Евгений Онегин».

Победителям и участникам конкурса были вручены грамоты и памятные подарки.

Мероприятие организовано при поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского Дома соотечественника и филиалом ГАУ «Московский Дом соотечественника» – «Дом Москвы в Сухуме».

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 07 июня 2023 22:32

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