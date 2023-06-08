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Абхазия Информ

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ»

Новости Четверг, 08 июня 2023 20:21
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ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ»

Сухум. 8 июня 2023. Абхазия-Информ. Вице-премьер Сергей Пустовалов провёл очередное заседание Межведомственной исполнительно-распорядительной комиссии по реализации государственной целевой программы «Жилище 2023-2025».

Комиссией было одобрено 10 заявлений граждан, которые были включены в Реестр по предоставлению финансовой помощи для приобретения жилплощади, из них:

– лица, на иждивении которых находится ребенок – инвалид или инвалид с детства – 7 заявлений;

– многодетная семья (5 и более детей) – 1 заявление;

– семья погибшего в ОВА – 1 заявление;

– сирота –1 заявление.

Общая сумма расходов по обеспечению принятых решений составила 9 млн 100 тыс. рублей.

По решению Комиссии 15 заявителям было отказано в регистрации на участие в данной Программе согласно п. 3.3.1, п.3.3.2, п. 3.18 Программы.

Межведомственная исполнительно-распорядительная Комиссия продолжает свою работу.

Об этом сообщает сайт КМ.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Четверг, 08 июня 2023 20:24

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