ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ»
Сухум. 8 июня 2023. Абхазия-Информ. Вице-премьер Сергей Пустовалов провёл очередное заседание Межведомственной исполнительно-распорядительной комиссии по реализации государственной целевой программы «Жилище 2023-2025».
Комиссией было одобрено 10 заявлений граждан, которые были включены в Реестр по предоставлению финансовой помощи для приобретения жилплощади, из них:
– лица, на иждивении которых находится ребенок – инвалид или инвалид с детства – 7 заявлений;
– многодетная семья (5 и более детей) – 1 заявление;
– семья погибшего в ОВА – 1 заявление;
– сирота –1 заявление.
Общая сумма расходов по обеспечению принятых решений составила 9 млн 100 тыс. рублей.
По решению Комиссии 15 заявителям было отказано в регистрации на участие в данной Программе согласно п. 3.3.1, п.3.3.2, п. 3.18 Программы.
Межведомственная исполнительно-распорядительная Комиссия продолжает свою работу.
Об этом сообщает сайт КМ.
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