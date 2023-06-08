ТИМУР АГРБА ОТЧИТАЛСЯ О СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНЫХ ФОНДОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА И ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 8 июня 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб был проинформирован о ходе выполнения поручений президента Абхазии Аслана Бжания, связанных с ремонтно-восстановительными работами на объектах социально-культурного и инфраструктурного значения.

Как сообщил начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба, из республиканского бюджета, резервных фондов президента и правительства на текущий момент финансируются работы по 28 мероприятию на общую сметную стоимость 279 млн 242 тыс. руб. Уже профинансировано около 175 млн 773 тыс. руб.

По распоряжению президента Абхазии работы ведутся на 5 объектах: русловыпрямительные – участки I и III в пойме р. Кодор (стоимость более 30 млн 447 тыс. руб.); восстановление моста через р. Аалдзга в с. Пакуашь Очамчирского района (стоимость 15 млн 313 тыс. руб., из них уже профинансировано 14 млн 11 тыс. руб.; ремонт кровли жилого дома по ул. Горького в г. Ткуарчал (сметная стоимость более 6 млн 585 тыс. руб., профинансировано почти 3 млн руб.). Ремонтно-восстановительные работы в Сухумском пантеоне (стоимость 7 млн 893 тыс. руб., профинансировано 6 млн 526 тыс. руб.) практически завершены.

Из резервного фонда правительства финансируется более 13 объектов на общую сметную стоимость 86 млн 417 тыс. руб.: Дом-музей Н. Лакоба в Сухуме, ремонт кровли жилого дома по проспекту Ардзинба в Ткуарчале, реконструкция кровли здания Сухумского городского суда, ремонт объектов на КПП «Псоу», капитальный ремонт детского сада в Пицунде, в том числе сетей внешнего электроснабжения, капитальный ремонт кровли здания Генпрокуратуры, ремонтные работы студий АГТРК и другие.

По данным УКСа, из республиканского бюджета финансируется более 7 объектов на общую сметную стоимость выше 137 млн руб.: капитальный ремонт фасада квартирного дома в госхозе «Субтропик» Сухумского района; укрепление оползневого склона на ул. Добровольцев в Гудауте; строительно-монтажные работы в фельдшерско-акушерских пунктах в Очамчирском районе; капитальный ремонт теннисного корта по ул. Абазинская в Сухуме; реконструкция ВЛ 6кВ и Вл 0,4КВ в с. Гуп Очамчырского района и ЛЭП КТП №233 ПС «Мцара» в с. Ачандара Гудаутского района, капитальный ремонт корпуса №3 Кабинета министров республики и другие.

Премьер-министр подчеркнул важность своевременной сдачи объектов и завершения финансирования тех проектов, которые практически готовы к эксплуатации.

Об этом сообщает сайт КМ.