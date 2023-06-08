ПРОДОЛЖАЮТСЯ РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА НАБЕРЕЖНОЙ СТОЛИЦЫ

Сухум. 8 июня 2023. Абхазия-Информ. Ремонтно-восстановительные работы на набережной столицы приурочены к празднованию Дня города Сухум, который состоится 8 июля. Глава администрации Сухума Беслан Эшба побывал на месте проведения ремонтно-восстановительных работ на набережной, где должны пройти основные торжества.

Визитная карточка набережной Сухума – колоннада, в центре которой арка, служащая проходом к морю и знаменитому кафе, которые обыватели и гости столицы называют Брехаловкой. Периодически арка обновляется, собираются это сделать и сейчас ко дню города.

«Ко Дню города хотим успеть привести нашу любимую Брехаловку в порядок. Это плановое мероприятие, которое было запланировано еще в прошлом году. Необходим косметический ремонт арки. Кстати, в этом году ей 75 лет. Не буду забегать вперед, но одно из главных мероприятий ко дню города будет проходить на Брехаловке. Поэтому хотим привести в порядок, чтобы было очень красиво. Я думаю, нашим жителям и гостям столицы понравится», – сказал Беслан Эшба.

На набережной также продолжаются ремонтно-восстановительные работы, запланированные столичной администрацией в преддверии 30-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии. На участке от кафе «Амра» до памятника махаджирам будут обновлены бетонные фонарные столбы, подведены новые кабели освещения под ними и заменят нефункционирующие фонари. Приведут в порядок тумбы, их покрасят, а каменные парапеты почистят.

Как рассказал директор муниципального учреждения «Горстройпроект» Администрации г. Сухум Астамур Пипия, уже завершили прокладку электрического кабеля под плафонами.

«Центральный кабель заменен. И те, которые по столбу проходят, тоже заменены. В конце уже будут устанавливать и подключать сам кабель. Торцовые крыши изготовлены, еще доливают 15 штук. Восстанавливаем один столб, которого вообще нет на месте. Вместе с тумбой поставим новый столб новый там, где он и был», – сказал Пипия.

Беслан Эшба напомнил, что часть набережной до «Пингвина» была восстановлена. В этом году работы ведутся на участке от «Амры» до памятника махаджирам. Кабели проложены, восстанавливаются столбы. Потом будет ремонтироваться парапетная часть и др.

Мэр поручил «Горстройпроекту» ускориться, расширить бригады и привлечь больше рабочих, чтобы в промежутке от «Амры» до Абхазского драмтеатра ко дню города успеть подключить плафоны.

Астамур Пипия также сообщил, что демонтированный мост через речку Сухумка в течение недели будет возвращен на место.

В дальнейшем собираются благоустроить и расширить зону отдыха на набережной у моря, соединенную прогулочным мостиком через речку Сухумка.

Об этом сообщает сайт столицы.