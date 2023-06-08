 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июнь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРОДОЛЖАЮТСЯ РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА НАБЕРЕЖНОЙ СТОЛИЦЫ

Новости Четверг, 08 июня 2023 20:35
Оцените материал
(0 голосов)
ПРОДОЛЖАЮТСЯ РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА НАБЕРЕЖНОЙ СТОЛИЦЫ

Сухум. 8 июня 2023. Абхазия-Информ. Ремонтно-восстановительные работы на набережной столицы приурочены к празднованию Дня города Сухум, который состоится 8 июля. Глава администрации Сухума Беслан Эшба побывал на месте проведения ремонтно-восстановительных работ на набережной, где должны пройти основные торжества.

Визитная карточка набережной Сухума – колоннада, в центре которой арка, служащая проходом к морю и знаменитому кафе, которые обыватели и гости столицы называют Брехаловкой. Периодически арка обновляется, собираются это сделать и сейчас ко дню города.

«Ко Дню города хотим успеть привести нашу любимую Брехаловку в порядок. Это плановое мероприятие, которое было запланировано еще в прошлом году. Необходим косметический ремонт арки. Кстати, в этом году ей 75 лет. Не буду забегать вперед, но одно из главных мероприятий ко дню города будет проходить на Брехаловке. Поэтому хотим привести в порядок, чтобы было очень красиво. Я думаю, нашим жителям и гостям столицы понравится», – сказал Беслан Эшба.

На набережной также продолжаются ремонтно-восстановительные работы, запланированные столичной администрацией в преддверии 30-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии. На участке от кафе «Амра» до памятника махаджирам будут обновлены бетонные фонарные столбы, подведены новые кабели освещения под ними и заменят нефункционирующие фонари. Приведут в порядок тумбы, их покрасят, а каменные парапеты почистят.

Как рассказал директор муниципального учреждения «Горстройпроект» Администрации г. Сухум Астамур Пипия, уже завершили прокладку электрического кабеля под плафонами.

«Центральный кабель заменен. И те, которые по столбу проходят, тоже заменены. В конце уже будут устанавливать и подключать сам кабель. Торцовые крыши изготовлены, еще доливают 15 штук. Восстанавливаем один столб, которого вообще нет на месте. Вместе с тумбой поставим новый столб новый там, где он и был», – сказал Пипия.

Беслан Эшба напомнил, что часть набережной до «Пингвина» была восстановлена. В этом году работы ведутся на участке от «Амры» до памятника махаджирам. Кабели проложены, восстанавливаются столбы. Потом будет ремонтироваться парапетная часть и др.

Мэр поручил «Горстройпроекту» ускориться, расширить бригады и привлечь больше рабочих, чтобы в промежутке от «Амры» до Абхазского драмтеатра ко дню города успеть подключить плафоны.

Астамур Пипия также сообщил, что демонтированный мост через речку Сухумка в течение недели будет возвращен на место.

В дальнейшем собираются благоустроить и расширить зону отдыха на набережной у моря, соединенную прогулочным мостиком через речку Сухумка.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 16 раз Последнее изменение Четверг, 08 июня 2023 20:42

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА РАЗРАБОТКУ ЛОГОТИПА ГОСКОМИТЕТА В ОЧАМЧЫРЕ РЕШАЮТ ВОПРОС НЕЗАКОННОГО ВЫГУЛА ДОМАШНЕГО СКОТА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.