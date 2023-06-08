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Абхазия Информ

В ОЧАМЧЫРЕ РЕШАЮТ ВОПРОС НЕЗАКОННОГО ВЫГУЛА ДОМАШНЕГО СКОТА

Новости Четверг, 08 июня 2023 20:42
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В ОЧАМЧЫРЕ РЕШАЮТ ВОПРОС НЕЗАКОННОГО ВЫГУЛА ДОМАШНЕГО СКОТА

Сухум. 8 июня 2023. Абхазия-Информ. Рабочая группа, сформированная для решения вопроса незаконного выгула крупного рогатого скота в городской черте, совершила сегодня подомовой объезд большей части владельцев скотины.

По ходу работы группы были установлены граждане, чьи животные были неоднократно замечены в городской черте. С ними провели профилактические беседы, в ходе которых популярно разъяснили, какой имущественный и репутационный вред наносят хаотично бродячие по городу коровы.

Многие владельцы отнеслись с пониманием и сопереживанием к сложившейся за долгие годы ситуации и значительно уменьшили своё поголовье, а некоторые и вовсе избавились от скотины. Но есть и злостные нарушители, которые никак не хотят менять положение дел.

Рабочей группой были вынесены жёсткие устные предупреждения, а также передана информация, что руководство намерено жёстко подойти к решению данной проблемы и обложить нарушителей большими штрафами, вплоть до конфискации скотины.

Данный вопрос группа намерена проработать с депутатами Парламента Абхазии и прокуратурой.

Следующее заседание рабочей группы состоится на следующей неделе, на котором будет определён состав комиссии и ответственный секретарь.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Четверг, 08 июня 2023 20:46

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