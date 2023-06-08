ЗА ПОЯВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ В КУПАЛЬНИКАХ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ ШТРАФ

Сухум. 8 июня 2023. Абхазия-Информ. За появление в общественных местах в ненадлежащем виде придется платить штраф. Парламентарии внесли изменения в Кодекс об административных правонарушениях во втором и окончательном чтении. За появление на улицах, скверах, парках с голым торсом или в купальном костюме туристам грозит штраф 100 МРОТ (6 тысяч рублей).

«Наличие большого количества отдыхающих и туристов существенно пополняет наш бюджет, но нельзя забывать и о нашем национальном менталитете, о воспитании нашей молодежи в духе апсуара. Многие находящиеся у нас на отдыхе считают, что если они находятся на курорте, то на свой внешний вид обращать внимание не обязательно, и позволяют себе ходить в купальниках не только на пляжах или в местах отведенных для купания, но и в общественных местах, а мужчины ходят просто в шортах, с обнаженным торсом. Все это вызывает возмущение не только старшего поколения, но и молодых людей из местного населения, так как в нашем обществе не принято быть одетым подобным образом в общественных местах», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Местным жителям тоже запрещено появляться в общественных местах в ненадлежащем виде.

«Опираясь на опыт ряда стран-курортов, считаю необходимым внести в КоАП дополнение, запрещающее гостям и жителям Абхазии находиться в общественных местах одетыми неподобающим образом», – ­сказал депутат Даут Хутаба, представлявший законопроект.

Для того, чтобы города успели подготовить различные информационные стенды, предупреждающие туристов о наказании, закон вступит в силу с 1 августа.

Об этом сообщает Апсныпресс.