ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА БУДУТ ПОЛУЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ГОТОВЯЩИХСЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРАХ

Сухум. 8 июня 2023. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли в первом чтении законопроект о внесении изменения в закон «О международных договорах Республики Абхазия». Изменения вносятся в часть 2 статьи 7, регламентирующей условия информирования Парламента о международных договорах Республики Абхазия. Документ представлял депутат Алхас Барциц.

В соответствии с действующим законодательством, по международным договорам, участницей которых намеревается стать Абхазия, а также по проектам международных договоров, подлежащих ратификации, по инициативе Парламента при необходимости проводится соответствующая научная экспертиза. Депутаты же считают целесообразным закрепление за Парламентом возможности получения информации о готовящихся к подписанию международных договорах РА на стадии их подготовки, отразив в части 2 статьи 7 обязанность Кабинета Министров обеспечивать Парламент такой информацией.

Предлагаемое изменение, по мнению парламентариев, позволит осуществлять более детальную подготовку проектов международных договоров и избежать правовых коллизий.

Об этом сообщает Апсныпресс.