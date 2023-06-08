 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июнь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА БУДУТ ПОЛУЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ГОТОВЯЩИХСЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРАХ

Новости Четверг, 08 июня 2023 20:51
Оцените материал
(0 голосов)
ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА БУДУТ ПОЛУЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ГОТОВЯЩИХСЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРАХ

Сухум. 8 июня 2023. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли в первом чтении законопроект о внесении изменения в закон «О международных договорах Республики Абхазия». Изменения вносятся в часть 2 статьи 7, регламентирующей условия информирования Парламента о международных договорах Республики Абхазия. Документ представлял депутат Алхас Барциц.

В соответствии с действующим законодательством, по международным договорам, участницей которых намеревается стать Абхазия, а также по проектам международных договоров, подлежащих ратификации, по инициативе Парламента при необходимости проводится соответствующая научная экспертиза. Депутаты  же считают  целесообразным закрепление за Парламентом возможности получения информации о готовящихся к подписанию международных договорах РА на стадии их подготовки,  отразив в   части 2 статьи 7 обязанность Кабинета Министров обеспечивать Парламент такой информацией.

Предлагаемое изменение, по мнению парламентариев, позволит осуществлять более детальную подготовку проектов международных договоров и избежать правовых коллизий.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 08 июня 2023 20:54

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЗА ПОЯВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ В КУПАЛЬНИКАХ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ ШТРАФ МЕЖДУ СОЧИ И ГАГРОЙ ЗАПУСТИЛИ ЭЛЕКТРОПОЕЗД «ЛАСТОЧКА» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.