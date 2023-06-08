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Абхазия Информ

МЕЖДУ СОЧИ И ГАГРОЙ ЗАПУСТИЛИ ЭЛЕКТРОПОЕЗД «ЛАСТОЧКА»

Новости Четверг, 08 июня 2023 20:54
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МЕЖДУ СОЧИ И ГАГРОЙ ЗАПУСТИЛИ ЭЛЕКТРОПОЕЗД «ЛАСТОЧКА»

Сухум. 8 июня 2023. Абхазия-Информ. Сегодня начал курсировать новый международный скоростной электропоезд «Ласточка"»из Сочи в Гагру и обратно, сообщает https://rg.ru/

«Из-за высокого спроса на поездки российско-абхазского сообщения запустили поезд «Ласточка» по маршрутам Сочи – Гагра и Аэропорт Сочи – Гагра, – рассказал заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Александр Ястребов. – Это отличная альтернатива экскурсионным автобусам, что позволит снизить нагрузку на пункт пропуска Адлер, который в летний сезон максимально загружен, но и на улично-дорожную сеть города».

По словам начальника дирекции скоростного сообщения РЖД Антона Петрова, поезд будет ходить регулярно и ежедневно. Время в пути от Сочи до Гагры с учетом всех пограничных формальностей внутри поезда составляет 3 часа 6 минут.

«Поезд состоит из пяти вагонов стандартной комплектации общей вместимостью 365 мест, -– отметил он. – Он оборудован розетками для подзарядки мобильных устройств, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха, экологически чистыми туалетными комнатами, светодиодным освещением, специализированными местами для крепления инвалидных колясок и для перевозки животных. Кроме того, в поезде имеется информационно-развлекательные система, которая дает возможность пассажирам просматривать фильмы, слушать музыку и другой контент, а также мобильный бар».

Из Сочи (без заезда в аэропорт) в Гагру поезд отправится в 11:54, из аэропорта Сочи – в 18:52, из Гагры в Сочи (через аэропорт) – в 7:30, из Гагры в аэропорт Сочи – в 15:15. В зависимости от маршрута состав останавливается на станциях Имеретинский курорт, Адлер, Хоста, Мацеста, Гагрыпш, Абаата. Время в пути – около трех часов.

Как уточнил Антон Петров, стоимость билета – 850 и 1054 рубля в зависимости от удобства места. Цена фиксированная, но зависит от текущего курса швейцарского франка – самой стабильной валюты в мире.

Таможенный и пограничный контроль пассажиров на территории РФ будет проводиться на станции Веселое, в Республике Абхазия – на станции Цандрыпш. На российской границе поезд стоит 45 минут, а на абхазской – полчаса. Россияне могут оформлять проездные документы и садиться в поезд по внутреннему паспорту.

«Мы ожидаем большой спрос, активный туристический поток, – сообщил заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов. – Расписание мы составляли таким образом, чтобы оно работало вместе с туристическим поездом «Сочи». Например, рано утром можно уехать на ретропоезде, посетить достопримечательности Абхазии и вернуться на «Ласточке» или выехать попозже на «Ласточке», а вернуться на туристическом поезде. Они должны дополнять друг друга».

Как отметил начальник Абхазской железной дороги Арсоу Читанава, для республики это большое событие. Всего в Абхазию из России ходят четыре поезда: Санкт-Петербург – Сухум, Москва – Сухум, Туапсе – Гагра и Сочи – Гагра, а в августе запустят Самара – Сухум. Пока продление нового поезда до Сухума не планируется, но в будущем этот вариант вполне возможен – все будет зависеть от инфраструктуры.

На первый рейс продано 30 билетов. Одними из первых пассажиров стали Екатерина Попович с дочерью Анастасией из Краснодарского края, которые охотно поделились впечатлениями: «Мы услышали объявление на железнодорожном вокзале о запуске «Ласточки» в Абхазию и решили прокатиться. Билеты покупали через сторонний сервис за 1,3 тысячи за каждый непосредственно перед отправлением. Обратно поедем на этом же поезде. Главное – без пробок, а за окном – живописные виды».

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 08 июня 2023 21:11

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