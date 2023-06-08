 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июнь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ТПП ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ИЗ АДЫГЕИ

Новости Четверг, 08 июня 2023 21:12
Оцените материал
(0 голосов)
В ТПП ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ИЗ АДЫГЕИ

Сухум. 8 июня 2023. Абхазия-Информ. В Торгово-промышленной палате Республики Абхазии прошла встреча с предпринимателями из Адыгеи, прибывшими с бизнес-миссией в нашу республику при содействии Центра поддержки предпринимательства Республики Адыгея.

Советник президента палаты Вячеслав Цугба, поприветствовав гостей, отметил, что с Республикой Адыгея сложились давние теплые, дружеские отношения и ТПП Абхазии готова оказать поддержку в сотрудничестве между предпринимательскими кругами обеих республик.

Каждый из предпринимателей рассказал о своем направлении деятельности и подчеркнул готовность к сотрудничеству с партнерами из Абхазии.

В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия, ведения бизнеса и выхода на абхазский рынок.

В состав делегации входят представители четырех компаний – обществ с ограниченной ответственностью: «Доля Ангела» (производитель бочек для вина и коньяка), ТД «Прикубанский лотос» (производитель риса, круп, сахара и растительного масла), ООО «Никапанелс» (производитель электрических обогревателей) и «Мастер-класс» (производитель напольных покрытий – паркета, инженерной доски, покрытия для спортивных залов, винилового покрытия и пиломатериалов).

Во встрече приняла участие Торговый представитель России в Абхазии Залина Кобесова.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 08 июня 2023 21:14

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МЕЖДУ СОЧИ И ГАГРОЙ ЗАПУСТИЛИ ЭЛЕКТРОПОЕЗД «ЛАСТОЧКА» 9 ИЮНЯ ЧАСТЬ СТОЛИЦЫ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ВОДЫ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.