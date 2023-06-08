В ТПП ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ИЗ АДЫГЕИ

Сухум. 8 июня 2023. Абхазия-Информ. В Торгово-промышленной палате Республики Абхазии прошла встреча с предпринимателями из Адыгеи, прибывшими с бизнес-миссией в нашу республику при содействии Центра поддержки предпринимательства Республики Адыгея.

Советник президента палаты Вячеслав Цугба, поприветствовав гостей, отметил, что с Республикой Адыгея сложились давние теплые, дружеские отношения и ТПП Абхазии готова оказать поддержку в сотрудничестве между предпринимательскими кругами обеих республик.

Каждый из предпринимателей рассказал о своем направлении деятельности и подчеркнул готовность к сотрудничеству с партнерами из Абхазии.

В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия, ведения бизнеса и выхода на абхазский рынок.

В состав делегации входят представители четырех компаний – обществ с ограниченной ответственностью: «Доля Ангела» (производитель бочек для вина и коньяка), ТД «Прикубанский лотос» (производитель риса, круп, сахара и растительного масла), ООО «Никапанелс» (производитель электрических обогревателей) и «Мастер-класс» (производитель напольных покрытий – паркета, инженерной доски, покрытия для спортивных залов, винилового покрытия и пиломатериалов).

Во встрече приняла участие Торговый представитель России в Абхазии Залина Кобесова.