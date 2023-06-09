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Абхазия Информ

В АБХАЗИЮ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПРИБЫЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ АЛЕКСАНДР НОВАК

Новости Пятница, 09 июня 2023 15:05
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В АБХАЗИЮ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПРИБЫЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ АЛЕКСАНДР НОВАК

Сухум. 9 июня 2023. Абхазия-Информ. В Абхазию с рабочим визитом прибыла российская делегация, возглавляемая заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком. В составе российской делегации: начальник Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов, заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач,  заместитель министра энергетики Евгений Грабчак,  заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Бабич.

На КПП «Псоу» абхазо-российской границы гостей встречали вице-президент Бадра Гунба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, глава Администрации Президента Джансух Нанба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган  и глава Администрации Гагрского района Юрий Хагуш.

Александр  Новак осмотрел колоннаду и набережную в Гагре, которые были отремонтированы за счёт  российской финансовой помощи в рамках Инвестпрограммы. Начальник УКС Тимур Агрба сообщил о том, что  на ремонтные работы было затрачено 145 млн рублей.

Затем российская делегация посетила территорию будущего отеля «Москва Резорт» в Пицунде. Новака проинформировали о том, что на территории в 46 га будет реализован проект гостиничного  комплекса площадью в 200 тысяч квадратных метров. Вложения составят 31 млрд рублей. Отель планируют открыть в 2026 году. Это будет пятизвездочный гостинично-апартаментный комплекс мирового уровня.

В программе визита российской делегации:  

– посещение  объединения пансионатов «Курорт Пицунда» и Пицундского храма (Патриаршего собора Апостола Андрея Первозванного),

– поездка в Гулрыпшский район и посещение международного аэропорта «Сухум» им. В. Ардзинба, – переезд  в Сухум и встреча заместителя Председателя Правительства РФ Александра Новака с президентом Асланом  Бжания;

– встреча сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия,

– пешая прогулка по набережной и  посещение Абхазского драматического театра им. С.Чанба.

В субботу, 10 июня, Александр Новак посетит  озеро Рица и  «дачу Сталина», а также  «госдачу Горбачева»  в поселке  Мюссера Гудаутского района.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Пятница, 09 июня 2023 15:47

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