В АБХАЗИЮ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПРИБЫЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ АЛЕКСАНДР НОВАК

Сухум. 9 июня 2023. Абхазия-Информ. В Абхазию с рабочим визитом прибыла российская делегация, возглавляемая заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком. В составе российской делегации: начальник Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов, заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач, заместитель министра энергетики Евгений Грабчак, заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Бабич.

На КПП «Псоу» абхазо-российской границы гостей встречали вице-президент Бадра Гунба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, глава Администрации Президента Джансух Нанба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган и глава Администрации Гагрского района Юрий Хагуш.

Александр Новак осмотрел колоннаду и набережную в Гагре, которые были отремонтированы за счёт российской финансовой помощи в рамках Инвестпрограммы. Начальник УКС Тимур Агрба сообщил о том, что на ремонтные работы было затрачено 145 млн рублей.

Затем российская делегация посетила территорию будущего отеля «Москва Резорт» в Пицунде. Новака проинформировали о том, что на территории в 46 га будет реализован проект гостиничного комплекса площадью в 200 тысяч квадратных метров. Вложения составят 31 млрд рублей. Отель планируют открыть в 2026 году. Это будет пятизвездочный гостинично-апартаментный комплекс мирового уровня.



В программе визита российской делегации:

– посещение объединения пансионатов «Курорт Пицунда» и Пицундского храма (Патриаршего собора Апостола Андрея Первозванного),

– поездка в Гулрыпшский район и посещение международного аэропорта «Сухум» им. В. Ардзинба, – переезд в Сухум и встреча заместителя Председателя Правительства РФ Александра Новака с президентом Асланом Бжания;

– встреча сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия,

– пешая прогулка по набережной и посещение Абхазского драматического театра им. С.Чанба.

В субботу, 10 июня, Александр Новак посетит озеро Рица и «дачу Сталина», а также «госдачу Горбачева» в поселке Мюссера Гудаутского района.