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Абхазия Информ

В ОЧАМЧЫРЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ОКЕАНОВ

Новости Пятница, 09 июня 2023 15:09
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В ОЧАМЧЫРЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ОКЕАНОВ

Сухум. 9 июня 2023. Абхазия-Информ. Совместная программа Европейского Союза и Организации Объединенных Наций по развитию сельских территорий, при поддержке районной инициативной группы Очамчырского района, провела очистку участка пляжа в городе Очамчыра.

«Решили поучаствовать в сегодняшней акции, организованной Совместной программой Европейского Союза и Организации Объединенных Наций по развитию сельских территорий, чтобы убрать мусор в прибрежной зоне. Жители города увидели в социальных сетях, что будет проводиться уборка пляжа, многие выразили желание присоединиться к акции в нашем городе», – рассказал член районной инициативной группы Очамчырского района Эшсоу Гургулия. 

На уборку прибрежной территории вышли не только представители международной организации и члены районной инициативной группы Очамчырского района, но и жители города, всего порядка 20 человек. 

Активное участие в уборке пляжа приняли ученики очамчырских школ. Владимир Булгаков пришел со своим братом и друзьями.

«Сегодня Всемирный день океана, мы убираем пляж, чтобы было чисто и красиво. Это также важно для природы. Я пришел со своими друзьями и братом. Это уже не первый раз, когда мы участвуем в субботниках, чтобы наш город был чистым и ухоженным», – сказал он.

Владимир уверен, что каждый из нас ответственен за поддержание чистоты в городе и заботе о природе, на что и направлено сегодняшнее мероприятие.

Океаны – легкие нашей планеты, обеспечивающие большую часть кислорода, необходимого для дыхания людей. Они занимают три четверти поверхности Земли, содержат 97% водных запасов и являются неотъемлемой частью процесса устойчивого развития.

Сегодня в результате деятельности человека, до 40% мировых океанов считаются «сильно пострадавшими» от загрязнения, истощения рыбных запасов и потери прибрежных мест обитания. 90% популяций крупной рыбы истощены, и 50% коралловых рифов уничтожены.

Ежегодно во Всемирный день океанов активисты устраивают мероприятия по очистке прибрежных зон, проводят информационную кампанию, всячески стараясь привлечь к проблеме океанов как можно больше людей. 

Прочитано 12 раз Последнее изменение Пятница, 09 июня 2023 15:14

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