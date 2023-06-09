СОТРУДНИКИ МЧС ПРОВЕРЯЮТ ШКОЛЫ НА ПОЖАРООПАСНОСТЬ

Сухум. 9 июня 2023. Абхазия-Информ. Плановые проверки проходят во всех школах республики. Инспекторы Госпожнадзора проверяют соответствие установленным нормативам потенциально пожароопасные объекты.

В средней школе №3 города Сухума помимо вышеозначенных позиций проверялось также наличие и исправное состояние противопожарного инвентаря, систем пожаротушения и оповещения о возникновении пожара.

По словам сотрудников МЧС существенных нарушений выявлено не было.