СОТРУДНИКИ МЧС ПРОВЕРЯЮТ ШКОЛЫ НА ПОЖАРООПАСНОСТЬ
Новости Пятница, 09 июня 2023 15:14
Сухум. 9 июня 2023. Абхазия-Информ. Плановые проверки проходят во всех школах республики. Инспекторы Госпожнадзора проверяют соответствие установленным нормативам потенциально пожароопасные объекты.
В средней школе №3 города Сухума помимо вышеозначенных позиций проверялось также наличие и исправное состояние противопожарного инвентаря, систем пожаротушения и оповещения о возникновении пожара.
По словам сотрудников МЧС существенных нарушений выявлено не было.
Последнее от Super User
- СОТРУДНИКИ ЮЖНОЙ ОПЕРАТИВНОЙ ТАМОЖНИ ВЫЯВИЛИ КРИМИНАЛЬНУЮ СХЕМУ УХОДА ОТ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
- НА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ТРАССЕ ОТКРОЮТ ТРИ ПОСТА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
- ИНАЛ АРДЗИНБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧЕ «БОЛЬШАЯ ИГРА»
- 16 ИЮНЯ В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ «ЧИСТЫЙ ГОРОД»
- ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС АБХАЗИИ ПРИНЯТ ПАРЛАМЕНТОМ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ