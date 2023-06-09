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Абхазия Информ

СОТРУДНИКИ МЧС ПРОВЕРЯЮТ ШКОЛЫ НА ПОЖАРООПАСНОСТЬ

Новости Пятница, 09 июня 2023 15:14
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Сухум. 9 июня 2023. Абхазия-Информ. Плановые проверки проходят во всех школах республики. Инспекторы Госпожнадзора проверяют соответствие установленным нормативам потенциально пожароопасные объекты.

В средней школе №3 города Сухума помимо вышеозначенных позиций проверялось также наличие и исправное состояние противопожарного инвентаря, систем пожаротушения и оповещения о возникновении пожара.

По словам сотрудников МЧС существенных нарушений выявлено не было.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Пятница, 09 июня 2023 15:17

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