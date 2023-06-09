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Абхазия Информ

ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС АБХАЗИИ ПРИНЯТ ПАРЛАМЕНТОМ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

Новости Пятница, 09 июня 2023 15:19
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ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС АБХАЗИИ ПРИНЯТ ПАРЛАМЕНТОМ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

Сухум. 9 июня 2023. Абхазия-Информ. На заседании сессии Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия был принят проект Таможенного кодекса Республики Абхазия в первом чтении.

 

Проект нового Таможенного кодекса Абхазии был разработан ответственными должностными лицами Государственного таможенного комитета Республики Абхазия и Федеральной таможенной службой России в рамках реализации пункта 44 Программы формирования общего социального и экономического пространства между Республикой Абхазия и Российской Федерацией на основе гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации. Таможенный кодекс включает в себя 65 глав и 488 статей, соответствует современным подходам и методам реализации таможенной политики.

Кодекс регулирует отношения, связанные с порядком перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Республики Абхазия, их декларирование и выпуске в соответствии с заявленной таможенной процедурой, а также порядок совершения таможенных операций в отношении отдельных категорий товаров

Новый Таможенный кодекс Абхазия существенно расширяет возможности и способы применения экономических таможенных процедур, предусматривает глубокую интеграцию информационных технологий и информационных систем при совершении таможенных операций, а также использование предварительной информации при прибытии товаров на таможенную территорию Республики Абхазия, что позволит ускорить совершение таможенных операций и снизить временные и финансовые затраты участников внешнеэкономической деятельности при таможенном оформлении.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 09 июня 2023 15:20

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