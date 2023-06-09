16 ИЮНЯ В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ «ЧИСТЫЙ ГОРОД»

Сухум. 9 июня 2023. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение о проведении общегородской акции «Чистый город» 16 июня 2023 года. Создан городской штаб по организации работ и проведению акции.

Начальникам управ Администрации столицы поручено привлечь население к участию в акции, а также рекомендовать домовладельцам на правах частной собственности провести санитарную уборку закрепленных территорий.

Департаменту экономики и транспорта администрации поручено рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям организовать и провести работы по уборке и благоустройству на закрепленных территориях.

Департамент ЖКХ выступает ответственным за организацию акции и обеспечение участников акции мешками для сбора мусора, инвентарём, перчатками, транспортом для вывоза и размещения ТБО на полигоне.

Администрация города Сухум обращается к государственным учреждениям и организациям, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и жителям принять участие в акции.