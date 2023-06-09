Сухум. 9 июня 2023. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Республики Абхазия Инал Ардзинба принял участие в общественно-политической передаче «Большая игра» с Дмитрием Саймсом в эфире Первого канала. Входе интервью, Инал Ардзинба и Дмитрий Саймс обсудили актуальные вопросы мировой политической повестки, в том числе и в контексте безопасности в регионе Южного Кавказа.

Дмитрий Саймс задал ряд вопросов, касающихся архитектуры безопасности в регионе Южного Кавказа, угроз со стороны Грузии и о механизмах защиты суверенитета Абхазии.

«Мы себя воспринимаем как субъект международного права. Это наша однозначная позиция. Статус Абхазии не обсуждается. На Женевской площадке обсуждается соглашение о неприменении силы, которое мы требуем к подписанию с грузинской стороной. Грузия отказывается от этого соглашения, что, безусловно, создает дополнительные риски для архитектуры безопасности на Южном Кавказе», – ответил Инал Ардзинба на вопрос ведущего о реальных вызовах и опасностях для суверенитета Абхазии.

«У Грузии совершенно абсурдные территориальные претензии. Грузия считает нас оккупированной территорией Российской Федерацией. Безусловно, это не соответствует действительности. Это абсолютно абсурдные территориальные претензии Грузии», – заявил Инал Ардзинба.Также, министр напомнил о том периоде, «когда распадалась Российская империя в 1917 году, Грузия, пытаясь попасть в «Лигу Наций», подавала соответствующие документы, и в заявочном пакете была карта Грузии, в которой территория Грузии якобы простиралась до района Туапсе. Любой историк подтвердит, что никогда грузинское государство либо грузинское протогосударство не обладало этой территорией. Это к вопросу о нелепости этих претензий и к отсутствию их исторической обоснованности».

Вместе с тем, министр напомнил, что «в истории уже были прецеденты, когда Грузия официально признавала Абхазию, и мы уверены в том, что новых исторических реалиях это обязательно произойдет, потому что это неизбежно и другого выхода из этой ситуации нет».

На вопрос Дмитрия Саймса о наличии неофициальных контактов и диалога с Грузией министр ответил, что «у нас есть диалог только лишь на площадке Международных женевских дискуссий».

«Это официальный диалог по двум темам: первая ключевая тема – это подписание соглашения о неприменении силы. И вторая тема – этo гуманитарные вопросы. Если Грузия хочет развивать нормальные отношения с нами, то мы требуем, безусловно, признания и подписания взаимообязывающего соглашения о неприменении силы. Вопрос статуса Абхазии не обсуждается. Мы его не собираемся обсуждать ни на какой площадке. Абхазия является суверенным государством», – особо подчеркнул Инал Ардзинба.

На ряду с этими вопросами в ходе интервью была затронута тема влияния Запада на архитектуру безопасности в регионе Южного Кавказа.

Министр прокомментировал деструктивные действия Запада, отметив, что «США В Абхазии пытается развернуть систему неправительственных организаций для того, чтобы работать на первом этапе с мягкой силой. Для нас это определенный сигнал. Мы за этим следим, потому что не хотим допустить того, чтобы риски стали угрозами, а угроза стала войной».

«Вы помните знаменитую шутку о том, что единственная страна, где не может произойти «цветная революция», это США. Потому что там нет американского посольства. Президент Грузии тоже находится в этой условной команде. Активность НПО в некоторой степени напоминает украинский сценарий, когда создается критическая масса общественных деятелей, журналистов, блогеров, которые высказывают определенные антироссийские позиции. Надеемся на развитие ситуации в рамках правового поля», – заявил министр.

Также, в ходе интервью поднимались вопросы взаимоотношений Республики Абхазия с Российской Федерацией и актуальные вопросы о ходе СВО, проводимой Россией на Украине.

«У нас с Российской Федерацией есть большой договор. Их на самом деле два: Договор «О дружбе и сотрудничестве» 2008 года и договор 2014 года, который определяет наши взаимоотношения. Работает объединенная военная российская база в Республике Абхазия, которая как раз гарантирует нашу безопасность. Работает пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации, которое тоже помогает нам охранять наши рубежи. Поэтому мы чувствуем себя достаточно уверенно. У нас близкие союзнические, теснейшие связи с Российской Федерацией, и мы надеемся на то, что удастся сохранить мир и стабильность в регионе Южного Кавказа», – ответил Инал Ардзинба на вопрос журналиста о защите суверенитета Абхазии.

На вопрос о наличии в Абхазии антироссийских настроений министр ответил: «В Абхазии нет антироссийских настроений. У нас население достаточно едино во внешнеполитическом контексте. У нас абсолютное уважение, благодарность, очень добрые, человеческиеотношения с россиянами. Не просто на государственном уровне, на международноправовом уровне, а именно с россиянами. Это очень важно. И, конечно, это способствует такому правильному восприятию того, что происходит. В частности, очень высокий индекс поддержки. Это касается народной поддержки. Наши сограждане, многие взяли в руки оружие и отстаивают свободу тех людей, которые объявили о совсем самоопределении. В рамках добровольческого движения».

Кроме того, министр провел аналогию с Великой Отечественной войной 1941-1945 гг.

«Тогда более 55 тысяч человек из Абхазии защищали Советский Союз от фашизма и 17, 5 тысяч человек не вернулись домой. Для нас это очень большие потери, но это и гордость, и наше наследие. Поэтому можно провести аналогию ВОВ с СВО. Это наш подвиг, это наше будущее наследие. Наши абхазские войны защищали Советский Союз на разных рубежах. Тогда и сегодня наши соотечественники приближают выполнений целей и задач СВО. Делают это самоотверженно, и мы ими гордимся», – сказал министр.

По завершении эфира он преподнес в подарок Дмитрию Саймсу книгу Владислава Ардзинба «Моя жизнь».

«Хочу преподнести Вам в подарок книгу Владислава Ардзинба, где отмечается, что теснейшие связи с РФ – это путь к светлому будущему Республики Абхазия», – сказал Инал Ардзинба.