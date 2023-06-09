НА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ТРАССЕ ОТКРОЮТ ТРИ ПОСТА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Сухум. 9 июня 2023. Абхазия-Информ. По инициативе министра здравоохранения Эдуарда Бутба принято решение об открытии трех дополнительных постов скорой медицинской помощи на участках республиканской трассы и в Рицинском реликтовом национальном парке.
Локацию, условия открытия и план работы постов обсудили в ходе выездного совещания, участие в котором приняли министр здравоохранения Эдуард Бутба, заместитель министра внутренних дел Беслан Чкадуа, помощник министра внутренних дел Батал Агрба, директор РРНП Адамур Багателия.
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