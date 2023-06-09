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Абхазия Информ

СОТРУДНИКИ ЮЖНОЙ ОПЕРАТИВНОЙ ТАМОЖНИ ВЫЯВИЛИ КРИМИНАЛЬНУЮ СХЕМУ УХОДА ОТ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Новости Пятница, 09 июня 2023 15:37
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СОТРУДНИКИ ЮЖНОЙ ОПЕРАТИВНОЙ ТАМОЖНИ ВЫЯВИЛИ КРИМИНАЛЬНУЮ СХЕМУ УХОДА ОТ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Сухум. 9 июня 2023. Абхазия-Информ. Сотрудниками Южной оперативной таможни выявлен факт ввоза на территорию РФ из Абхазии через МАПП Адлер Краснодарской таможни транспортного средства с нарушением действующего законодательства. Группой лиц была организована незаконная схема по ввозу легкого автомобиля из Абхазии для дальнейшей перепродажи в Киргизию.

38-летний житель Новошахтинска предоставил в таможенные органы поддельные документы о том, что он является водителем абхазской организации, ввез в Россию автомобиль LEXUS GX470 под видом транспортного средства, предназначенного для перевозки пассажиров, с полным освобождением от уплаты таможенных платежей. Мужчина перегнал машину в Россию и передал её соучастникам, получив оплату за свои услуги от организатора преступной схемы.

Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила более 2,1 млн рублей.Южной оперативной таможней в отношении гражданина Российской Федерации и иных лиц было возбуждено уголовное дело п. «а» ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Продолжаются следственные действия.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 09 июня 2023 15:40

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