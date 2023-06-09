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Абхазия Информ

УРОЖЕНКА АБХАЗИИ ЭЛЬВИРА ТОДУА СТАЛА УЧАСТНИКОМ ПРОЕКТА «СПОРТ – ЭТО Я!»

Новости Пятница, 09 июня 2023 16:05
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УРОЖЕНКА АБХАЗИИ ЭЛЬВИРА ТОДУА СТАЛА УЧАСТНИКОМ ПРОЕКТА «СПОРТ – ЭТО Я!»

Сухум. 9 июня 2023. Абхазия-Информ. «РБ Спорт» выпустил второй ролик в рамках специального проекта «Спорт — это я!». В нём приняли участие вратарь ХК «Витязь» Максим Дорожко, автогонщик Никита Мазепин, вратарь женского футбольного ЦСКА Эльвира Тодуа, фигурист-парник Александр Энберт и боец Дмитрий Бикрёв.

Российские спортсмены рассказали о страхах в профессиональной карьере и о том, как удалось их побороть.

«РБ Спорт», входящий в состав «Рейтинга Букмекеров», запустил проект «Спорт – это я!» в 2022 году с целью поддержки и популяризации спорта. В нём принимают участие известные спортсмены, чемпионы мира и призеры Олимпийских игр.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 09 июня 2023 16:35

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