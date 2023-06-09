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Абхазия Информ

В ФИЛАРМОНИИ ЗАВЕРШИЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ «ПАРАД КОНЦЕРТОВ»

Новости Пятница, 09 июня 2023 16:43
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В ФИЛАРМОНИИ ЗАВЕРШИЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ «ПАРАД КОНЦЕРТОВ»

Сухум. 9 июня 2023. Абхазия-Информ. В Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба в четверг, 8 июня, прошел заключительный день фестиваля классической музыки «Парад концертов», в котором солировали выпускники и студенты Сухумского музучилища им. А. Чичба в сопровождении Государственного камерного оркестра под управлением дирижера Давида Терзяна.

Ведущая вечера Асида Царгуш отметила, что у проекта, который был учрежден в 2010 году министерством культуры по инициативе музыкального училища имени Алексея Чичба, успешная история. Проект был задуман таким образом, чтобы в нем был представлен классический музыкальный жанр, который предполагает участие инструменталистов, выступающих в сопровождении оркестра.

«Однако жанровое однообразие компенсируется очень интересными открытиями, и нынешний фестиваль имеет некоторые свои особенности, например, в нем впервые принимают участие не только пианисты, но и скрипачи, а также духовики. Программа концерта свидетельствует об очень возросшем исполнительском уровне молодых музыкантов, так как она действительно очень сложная и требует серьезной подготовки», – добавила она.

Первым выступил студент 2 курса Соломон Хагба с первым концертом Мендельсона для фортепиано с оркестром. Он сыграл очень энергично, понравилась утонченная фразировка и яркая динамика. Оркестр и солист словно оживили эту музыку, сочиненную композитором в 21 год. Удивительно, как можно взять бумагу с нотами и превратить текст в чистую энергию. Я могу представить, что сам Мендельсон кричал бы: «Браво!».

Вторым на сцену вышел Ярослав Боряев, который сыграл концертино Вебера для кларнета с оркестром. Можно, конечно, рассуждать о логичности исполнения, четких штрихах, красивом тембре  и свободе интерпретации – все это было на высоте, но главное – артистизм и обаятельность самого Ярослава. Он буквально покорил зал, слившись с музыкой. В паузах вместо того, чтобы настраивать себя на следующее соло, он будто выплескивал эмоции от уже сыгранного, вводя пространство вокруг себя в водоворот юношеских чувств.

Следующим стал скрипач Вячеслав Станкевич. Он исполнил третий концерт Моцарта. Его выступление сразу покорило искренностью, которая проявилась в том, что не всегда он смог справиться с волнением, и это отражалось на звуке, добавляя в него дополнительную и неповторимую окраску. Ближе к середине музыкант почувствовал себя увереннее и продемонстрировал вдумчивую интерпретацию прекрасной музыки. В конце концов, трепетная душа музыканта всегда важнее, чем техническая безупречность. А от излишнего волнения есть прекрасное средство – сценотерапия. Тем более, что в Абхазии талантливые студенты могут ежегодно играть на большой сцене с оркестром.

Первый концерт Шумана для фортепиано с оркестром в исполнении Искуи Нагапетян я ждал особенно, так как это произведение – одно из моих любимых. Очень приятно было чувствовать, как оркестр и солистка не только творят музыкальный шедевр, но и получают от этого удовольствие. Исполнение лирическое. Фортепиано то напевает, то шепчет мелодию, как будто сам Шуман находится на сцене и раскрывает зрителям свои тайны. Мне понравилось, как Искуи на рояле, а Давид Терзян с помощью оркестра вели диалог, передавая мелодию друг другу.

Скрипачка Мария-Эмилия Терзян-Хагба в дополнительном представлении не нуждается. Она блестяще сыграла 3 часть концерта Хачатуряна. Ее скрипка то пела, то плакала. Страстный и одновременно мягкий звук дышал Востоком и уносил в далекие края, указывая путь к звездам. Энергичный и при этом элегический звук. Очень изысканное и по-армянски натуральное выступление. После игры студентки 2 курса МГК им. Чайковского пианистки Ланы Адлейба, которая исполнила 2 концерт Шопена, мне искренне стало жаль тех, кто еще не открыл для себя классическую музыку. Руки Ланы парили над клавиатурой, сложнейшие пассажи звучали легко, тончайшими кружевами вплетаясь в музыкальную ткань. Ее исполнение можно назвать пением на рояле. Это умение – одна из визитных карточек Московской консерватории.

Я ради интереса решил узнать пианистическую «родословную» Ланы. Выяснилось, что ее педагог – заслуженная артистка России Полина Федотова – ученица профессора Евгения Малинина, который, в свою очередь, ученик великого Генриха Нейгауза, одного из основоположников известной во всем мире советской пианистической школы. Все хорошо знают таких пианистов, как С. Рихтер, Э. Гилельс, Я. Зак, Э. Вирсаладзе – все они воспитанники Нейгауза. Теперь и у Абхазии появилась пианистка, унаследовавшая принципы этой школы, во основе которой – не бездушная техника, которой грешат многие, а художественный образ произведения и искренность.

Саксофонист Шахан Сергенава выступал впервые на большой сцене. Он сыграл концертное танго Калинковича с оркестром. Исполнение яркое и уверенное. Особенно удались синкопы, с помощью которых был передан джазовый характер этого сложного произведения. Прекрасный дебют!

Наконец, в завершение вечера пианист Адам Габелия исполнил знаменитый первый концерт Чайковского. Очень умное выступление. Вместо страсти – порядок. Пассажи сыграны на разборчивой скорости. Это дало возможность оценить каждую ноту. Исполнение – глубокое, с прекрасным балансом между оркестром и роялем. Постепенно Адам стал играть свободнее, появилась деликатность и выразительность, которые позволили насладиться бесконечной красотой этой музыки.

В конце хочется отметить, что этот концерт – подарок всем нам в трудные времена. Наши молодые музыканты хотят создавать красоту. Трудно даже предположить, сколько труда и воли надо вложить, чтобы выйти на сцену и сыграть эти сложнейшие произведения. Большое спасибо за этот музыкальный праздник автору и руководителю проекта - народной артистке Абхазии Нинель Бжания, дирижеру – народному артисту Абхазии Давиду Терзяну, приглашенному дирижеру Олегу Солдатову, а также министерству культуры республики за многолетнюю поддержку важнейшего для страны проекта.

Материал подготовил Алексей Шамба.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 09 июня 2023 16:46

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