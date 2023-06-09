 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Апрель 2016 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ГРАЖДАНИНА РОССИИ ИЗЪЯЛИ 294 БЛОКОВ СИГАРЕТ

Новости Пятница, 09 июня 2023 18:07
Оцените материал
(0 голосов)
ГРАЖДАНИНА РОССИИ ИЗЪЯЛИ 294 БЛОКОВ СИГАРЕТ
Сухум. 9 июня 2023. Абхазия-Информ. Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Абхазии т/п «Псоу» в ходе реализации оперативной информации был задержан гражданин Российской Федерации, который незаконным путем пытался завести на таможенную территорию Абхазии табачную продукцию в количестве 100 блоков. 
 
В тот же день сотрудники  таможенного поста «Псоу» в поселке Цандрипш остановили  автомобиль под управлением того же гражданина. При  досмотре машины  была обнаружена и изъята табачная продукция  – 194 блока. 
 
Все материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
Прочитано 23 раз Последнее изменение Пятница, 09 июня 2023 18:39

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ФИЛАРМОНИИ ЗАВЕРШИЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ «ПАРАД КОНЦЕРТОВ» ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В СБЫТЕ НАРКОТИКОВ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.