ГРАЖДАНИНА РОССИИ ИЗЪЯЛИ 294 БЛОКОВ СИГАРЕТ

Сухум. 9 июня 2023. Абхазия-Информ. Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Абхазии т/п «Псоу» в ходе реализации оперативной информации был задержан гражданин Российской Федерации, который незаконным путем пытался завести на таможенную территорию Абхазии табачную продукцию в количестве 100 блоков.

В тот же день сотрудники таможенного поста «Псоу» в поселке Цандрипш остановили автомобиль под управлением того же гражданина. При досмотре машины была обнаружена и изъята табачная продукция – 194 блока.