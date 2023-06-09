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Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В СБЫТЕ НАРКОТИКОВ

Новости Пятница, 09 июня 2023 18:11
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ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В СБЫТЕ НАРКОТИКОВ
Сухум. 9 июня 2023. Абхазия-Информ. Сотрудниками УКОН МВД установлен подозреваемый в сбыте наркотического средства в г. Сухум и задержан житель Краснодарского края. Сурядный Сергей 1998 г.р. на момент задержания хранил при себе заизолированные свертки, которые сотрудниками милиции изъяты. 
 
60 аналогично упакованных свертков, в которых содержалось белое порошкообразное вещество, направлено на исследование. В последствии специалисты экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел установили, что изъятое у гражданина Сурядного вещество является наркотическим средством «мефедрон».
 
Так же, при личном досмотре у задержанного было обнаружено два мобильных телефона, банковская карта и документы на его имя. 
 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в отношении задержанного, сотрудниками УКОН установлено, что последний осуществлял сбыт запрещенных веществ посредством наркоканала «Лейла», за что получал денежное вознаграждение. Так же, сотрудниками милиции изъяты в районе Синопской береговой зоны в г. Сухум ранее сделанные гражданином тайные закладки, в общей сложности 4 подготовленных к продаже аналогично заизолированных свертка с белым веществом внутри.
 
Сергею Сурядному вменяется незаконное приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, а равно сбыт наркотического средства в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело, расследование проводит следственный отдел управления внутренних дел по г. Сухум.
 
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.
Прочитано 25 раз Последнее изменение Пятница, 09 июня 2023 18:42

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