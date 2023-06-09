ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В СБЫТЕ НАРКОТИКОВ

Сухум. 9 июня 2023. Абхазия-Информ. Сотрудниками УКОН МВД установлен подозреваемый в сбыте наркотического средства в г. Сухум и задержан житель Краснодарского края. Сурядный Сергей 1998 г.р. на момент задержания хранил при себе заизолированные свертки, которые сотрудниками милиции изъяты.

60 аналогично упакованных свертков, в которых содержалось белое порошкообразное вещество, направлено на исследование. В последствии специалисты экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел установили, что изъятое у гражданина Сурядного вещество является наркотическим средством «мефедрон».

Так же, при личном досмотре у задержанного было обнаружено два мобильных телефона, банковская карта и документы на его имя.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в отношении задержанного, сотрудниками УКОН установлено, что последний осуществлял сбыт запрещенных веществ посредством наркоканала «Лейла», за что получал денежное вознаграждение. Так же, сотрудниками милиции изъяты в районе Синопской береговой зоны в г. Сухум ранее сделанные гражданином тайные закладки, в общей сложности 4 подготовленных к продаже аналогично заизолированных свертка с белым веществом внутри.

Сергею Сурядному вменяется незаконное приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, а равно сбыт наркотического средства в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело, расследование проводит следственный отдел управления внутренних дел по г. Сухум.