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Абхазия Информ

КРАЖА В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ

Новости Пятница, 09 июня 2023 18:18
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КРАЖА В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ
Сухум. 9 июня 2023. Абхазия-Информ. Задержан подозреваемый в хищении чужого имущества Барганджия Амиран Лаврентьевич, 1987 г.р. В ходе личного досмотра у гражданина был изъят похищенный телефон. Преступление имело место в с. Хыпста Гудаутского района, года на тот момент неизвестный проник на частную территорию гостевого дома и, впоследствии, через открытое окно в комнату потерпевшей, от куда похитил имущество заявительницы. 
 
Гражданин Барганджия в содеянном уже сознался, оперативно-розыскные мероприятия провели сотрудники УКОН МВД и уголовного розыска районного отдела внутренних дел.
 
Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного следственным подразделением Гудаутского РОВД по ч.3 ст. 155 УК РА продолжается. 
 
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.
Прочитано 22 раз Последнее изменение Пятница, 09 июня 2023 18:47

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