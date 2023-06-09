КРАЖА В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 9 июня 2023. Абхазия-Информ. Задержан подозреваемый в хищении чужого имущества Барганджия Амиран Лаврентьевич, 1987 г.р. В ходе личного досмотра у гражданина был изъят похищенный телефон. Преступление имело место в с. Хыпста Гудаутского района, года на тот момент неизвестный проник на частную территорию гостевого дома и, впоследствии, через открытое окно в комнату потерпевшей, от куда похитил имущество заявительницы.

Гражданин Барганджия в содеянном уже сознался, оперативно-розыскные мероприятия провели сотрудники УКОН МВД и уголовного розыска районного отдела внутренних дел.

Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного следственным подразделением Гудаутского РОВД по ч.3 ст. 155 УК РА продолжается.