ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ДЕЛИМИТАЦИИ ГОСГРАНИЦ

Сухум. 9 июня 2023. Абхазия-Информ. Под председательством первого вице-премьера Беслана Джопуа состоялось очередное заседание Комиссии по делимитации государственной границы и морских пространств между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. В ее состав входят представители уполномоченных министерств, ведомств и Парламента республики.
На прошедшем заседании обсуждались вопросы, выносимые для рассмотрения на предстоящей встрече с российской стороной.
Ранее встреча с комиссией, представляющей Российскую Федерацию, состоялась в Санкт-Петербурге. Беслан Джопуа охарактеризовал ее как плодотворную.
Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.