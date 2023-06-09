ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ДЕЛИМИТАЦИИ ГОСГРАНИЦ

Сухум. 9 июня 2023. Абхазия-Информ. Под председательством первого вице-премьера Беслана Джопуа состоялось очередное заседание Комиссии по делимитации государственной границы и морских пространств между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. В ее состав входят представители уполномоченных министерств, ведомств и Парламента республики.