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Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ДЕЛИМИТАЦИИ ГОСГРАНИЦ

Новости Пятница, 09 июня 2023 18:24
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ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ДЕЛИМИТАЦИИ ГОСГРАНИЦ

Сухум. 9 июня 2023. Абхазия-Информ. Под председательством первого вице-премьера Беслана Джопуа состоялось очередное заседание Комиссии по делимитации государственной границы и морских пространств между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. В ее состав входят представители уполномоченных министерств, ведомств и Парламента республики.

На прошедшем заседании обсуждались вопросы, выносимые для рассмотрения на предстоящей встрече с российской стороной.

Ранее встреча с комиссией, представляющей Российскую Федерацию, состоялась в Санкт-Петербурге. Беслан Джопуа охарактеризовал ее как плодотворную.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Пятница, 09 июня 2023 18:33

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